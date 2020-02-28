Астролог Василиса Володина рассказала, какие знаки Зодиака ждет удача в марте

По мнению специалиста, счастливчиками станут три представителя зодиакального круга.

Стрелец

Для вас март станет настоящей феерией. Количество важных и ярких событий будет зашкаливать. Астролог советует провести это время в компании друзей и больше появляться на свежему воздуху.

Март зарядит вас позитивной энергией, которая даст начало изменениям в вашей жизни. У Стрельцов появится возможность улучшить финансовое состояние.

Водолей

Уже с начала весны вы столкнетесь с горой проблем, но расстраиваться не стоит. Благосклонность звезд в марте позволит вам с легкостью все решить. Удача будет преследовать во всех начинаниях. Особое облегчение вы почувствуете на любовном фронте. Но поддаваться эйфории не стоит, а постараться максимально сосредоточено подходить ко всем вопросам.

Рыбы

А вот для этого знака Зодиака звезды подготовили особый подарок. Если у вас были какие-то неурядицы на работе, то в марте все пойдет на поправку. Астролог не исключает, что вы можете получить долгожданное повышение и довольно неплохую прибыль. Не обойдет удача стороной и дела амурные: одинокие рыбы найдут свою вторую половинку, а уже семейные почувствуют перемены к лучшему.

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