Астрологи подсказали, кто из знаков Зодиака встретит истинную любовь в 2020 году

2020 год сулит некоторым знакам Зодиака серьезное везение в любовных делах.

Известные астрологи назвали двух представителей зодиакальных созвездий, которые имеют наиболее высокие шансы встретить свою вторую половинку уже в этом году, для них это время буквально станет судьбоносным. Среди счастливчиков, которым повезет на любовном фронте: Близнецы и Лев.

Близнецы

У Близнецов в 2020 году любовная сфера в целом будет благополучной и гармоничной. Вам не избежать рутинных разборок и будничных ссор с партнером, но за ними обязательно последуют душевные разговоры и примирение. Вы сможете подыскать для этого нужные слова. А одиноких представителей знака ждет многообещающее знакомство, которое перерастет в чувства.

Лев



Романтические отношения у большинства Львов будут развиваться удачно и по нарастающей, так что нет причин откладывать смену статуса на более длительный срок. Семейные Львы также будут пребывать в гармонии и взаимопонимании.

Также ранее сообщалось, что астрологи определили знаки Зодиака, которым звезды обещают счастливое время во второй половине марта.

Первый весенний месяц будет напряженным и сложным периодом. Звезды сулят множество важных встреч и кардинальные изменения в жизни, которые так или иначе скажутся на будущем.

Астрологи рассказали для кого из знаков Зодиака вторая половина марта станет не только спокойным периодом, но и принесет удачу и покой. Среди счастливчиков: Весы, Стрельцы и Водолеи.

Напомним, названы знаки Зодиака, которые разбогатеют в 2020 году.

Как сообщала Politeka, названы три знака Зодиака, которых ждут проблемы с деньгами в 2020 году.