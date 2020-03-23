Астролог Тамара Глоба рассказала, кому повезет в апреле

Специалист уверена, что удачным апрель станет для четверых знаков Зодиака.

Телец

Представителей этого знака Зодиака ждет воистину невероятный период. Апрель станет для вас переломным месяцем в 2020 году. Тельцы получат невероятные возможности и перспективы. По словам астролога, особое везение вы ощутите на работе и в личной жизни. А вот тех Тельцов, которые сидят дома на карантине, обойдут стороной бытовые конфликты.

Близнецы

Астролог уверяет, что этот знак Зодиака ждет исключительная удача на работе, благодаря которой вы можете рассчитывать на увеличение зарплаты и даже повышение.

Специалист уверяет, что в этот период вы должны уделить особое внимание своим близким.

Лев

Звезды готовят для вас настоящий сюрприз. В любых сферах жизни Львов ждет только позитив. Это и повлияет на вашу работоспособность и даст внушительный прилив энергии.

Стрелец

А вот этому знаку Зодиака в Апреле придется знатно поработать. Хорошое физическое и моральное состояние даст возможность избежать любых проблемы.

Благодаря вашим стараниям, вы сможете достигнуть неплохих успехов на работе и бизнесе. Вместе с этим, астролог советует быть внимательней заключая любые сделки.

Ранее мы сообщали, что год Белой Металлической Крысы многие представители восточного гороскопа смогут изменить свою жизнь к лучшему.

Астрологи назвали представителей восточного гороскопа, которым повезет в 2020 году.

Среди них оказались Крыса, Свинья, Петух и Обезьяна.

Напомним, что названы знаки Зодиака, которые приумножат свое богатство в 2020 году.

Как сообщала Politeka, названы три знака Зодиака, которых ждут проблемы с деньгами в 2020 году.

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