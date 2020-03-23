Астролог Тамара Глоба рассказала, кому повезет в апреле

Специалист уверена, что удачным апрель станет для четверых знаков Зодиака.

Телец
 

Гороскоп на февраль Телец

Представителей этого знака Зодиака ждет воистину невероятный период. Апрель станет для вас переломным месяцем в 2020 году. Тельцы получат невероятные возможности и перспективы. По словам астролога, особое везение вы ощутите на работе и в личной жизни. А вот тех Тельцов, которые сидят дома на карантине, обойдут стороной бытовые конфликты.

Близнецы

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Астролог уверяет, что этот знак Зодиака ждет исключительная удача на работе, благодаря которой вы можете рассчитывать на увеличение зарплаты и даже повышение.

Специалист уверяет, что в этот период вы должны уделить особое внимание своим близким.

Лев

Гороскоп на 2018 год Лев

Звезды готовят для вас настоящий сюрприз. В любых сферах жизни Львов ждет только позитив. Это и повлияет на вашу работоспособность и даст внушительный прилив энергии. 

Стрелец

Гороскоп на февраль Стрелец

А вот этому знаку Зодиака в Апреле придется знатно поработать. Хорошое физическое и моральное состояние даст возможность избежать любых проблемы.

Благодаря вашим стараниям, вы сможете достигнуть неплохих успехов на работе и бизнесе. Вместе с этим, астролог советует быть внимательней заключая любые сделки.

Ранее мы сообщали, что год Белой Металлической Крысы многие представители восточного гороскопа смогут изменить свою жизнь к лучшему.

Астрологи назвали представителей восточного гороскопа, которым повезет в 2020 году.

Среди них оказались Крыса, Свинья, Петух и Обезьяна.

Напомним, что названы знаки Зодиака, которые приумножат свое богатство в 2020 году.

Как сообщала Politeka, названы три знака Зодиака, которых ждут проблемы с деньгами в 2020 году.

Также Politeka писала, что названы знаки Зодиака, у которых улучшится жизнь в 2020 году.