Астролог Тамара Глоба рассказала, кому повезет в апреле
Телец
Представителей этого знака Зодиака ждет воистину невероятный период. Апрель станет для вас переломным месяцем в 2020 году. Тельцы получат невероятные возможности и перспективы. По словам астролога, особое везение вы ощутите на работе и в личной жизни. А вот тех Тельцов, которые сидят дома на карантине, обойдут стороной бытовые конфликты.
Близнецы
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Астролог уверяет, что этот знак Зодиака ждет исключительная удача на работе, благодаря которой вы можете рассчитывать на увеличение зарплаты и даже повышение.
Специалист уверяет, что в этот период вы должны уделить особое внимание своим близким.
Лев
Стрелец
А вот этому знаку Зодиака в Апреле придется знатно поработать. Хорошое физическое и моральное состояние даст возможность избежать любых проблемы.
Благодаря вашим стараниям, вы сможете достигнуть неплохих успехов на работе и бизнесе. Вместе с этим, астролог советует быть внимательней заключая любые сделки.
Ранее мы сообщали, что год Белой Металлической Крысы многие представители восточного гороскопа смогут изменить свою жизнь к лучшему.
Астрологи назвали представителей восточного гороскопа, которым повезет в 2020 году.
Среди них оказались Крыса, Свинья, Петух и Обезьяна.
Напомним, что названы знаки Зодиака, которые приумножат свое богатство в 2020 году.
Как сообщала Politeka, названы три знака Зодиака, которых ждут проблемы с деньгами в 2020 году.
Также Politeka писала, что названы знаки Зодиака, у которых улучшится жизнь в 2020 году.