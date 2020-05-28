Трехслойный торт с нежным сметанным кремом придется по вкусу даже самым изысканным сладкоежкам

Politeka.net предлагает рецепт простого, но очень вкусного блюда, которое готовится очень быстро.

Многие любят полакомиться тортиками, но не любят их готовить, потому что процесс обычно занимает много сил и времени. К счастью, наш сметанный торт можно приготовить даже в микроволновке за 10-15 минут.

Ингредиенты:

1. 2 яйца;

2. 5 столовых ложек пшеничной муки;

3. столовая ложка какао;

4. 6 ложек молока;

5. 260 граммов сахар;

6. 2 столовые ложки подсолнечного масла;

7. 0,5 чайной ложки соды;

8. чайная ложка уксуса;

9. 150 мл воды;

10. 350 мл сметаны;

11. Миндаль и соль по вкусу.

Способ приготовления:

Взбиваем яйца со 150 граммами сахара, молоком и щепоткой соли для баланса, тщательно перемешиваем. Просеянную муку смешиваем с какао, затем гасим соду уксусом и добавляем все это вместе с маслом к остальным игредиентам.

Получившуюся смесь заливаем в форму, которую тут же ставим в микроволновку на 3-5 минут (выбираем большую мощность). После этого корж не вытаскиваем, а оставляем потомиться еще минут 10. Тем временем, готовим крем для смазки: взбиваем сметану с 60 граммами сахара (можно заменить сахарной пудрой). Размешиваем оставшийся сахар в воде, чтобы получить сироп.

Готовый корж горизонтально разрезаем пополам, нижнюю часть смазываем сначала сиропом, а затем кремом. Накрываем верхним коржом и смазываем торт сверху и по бокам в той же последовательности.

Тортик украшаем молотым миндалем. Для этого можно использовать и другие орехи, а также ягоды, фрукты, мармелад, шоколад и прочие вкусности. Крем тоже можно улучшить, добавив сыр-маскарпоне или творог.

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