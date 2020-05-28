Для тех, ко хочет укрепить свой иммунитет, но не хочет спонсировать аптеки, покупая дорогие витамины, уже давно есть чудо-средство

Состоит оно всего из двух ингредиентов – чеснока и вина, передает Politeka.net со ссылкой на открытые источники, а приписывали ему эффект от 100 болезней

Настоянный в вине чеснок помогает очистить кровь, укрепить иммунную систему, устранить плохой холестерин, улучшить деятельность сердечно-сосудистой системы, вывести избыток соли из организма, увеличить выносливость, дать энергию и бороться с различными инфекциями. Кроме того, оно имеет сильные свойства в борьбе с различными типами рака.

Для приготовления смеси понадобится 12 зубчиков чеснока и поллитра хорошего красного вина.

Чеснок необходимо очистить, разрезать пополам и смешать его в стеклянной банке с указанным количеством вина. Чеснок рекомендуется брать не китайский и не из супермаркета, а выращенный у себя или приобретенный у крестьян. Закрытые баночки со смесью следует хранить в течение двух недель в защищенном от солнечного света месте, взбалтывая их два-три раза в день.

После этого жидкость необходимо отфильтровать и хранить в непрозрачном контейнере. Отметим, что вкус настойки будет довольно специфическим. Ее принимают по 2-3 чайные ложки в день на протяжении месяца.

Не стоит забывать о противопоказаниях. Настойку нельзя давать детям до 16 лет. Не рекомендуется ее принимать беременным, а также тем, у кого гастрит, панкреатит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, а также есть хронические заболевания печени и почек.

Делать такой эликсир можно дважды в год.

Напомним, известный повар Джейми Оливер раскрыл рецепты самых вкусных салатов.

Politeka сообщала, что будет с организмом после ежедневного употребления чеснока.

Также Politeka писала, что цены на импортные овощи возмутили харьковчан.