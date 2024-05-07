Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук Ольга Богомолец сообщила, что мужчины также могут с помощью косметических средств ухаживать за своей кожей.

Об этом она рассказала в авторской программе Валерия Савчука "Разные люди".

“Если мужчина имеет сухую кожу и ему некомфортно со своей кожей, то, конечно, он может пользоваться кремами, которые облегчают его состояние. Если у него все в порядке с кожей, и она, например, довольно жирная, тогда лучше не пользоваться, потому что процессы будут нарушаться”, - сообщила Ольга Богомолец.

По словам врача, каждый мужчина, если хочет выглядеть моложе и увереннее в себе, то он может использовать целый ряд безвредных средств, которые предлагают специалисты. Как отметила Ольга Богомолец, эти средства могут, например, убрать пигментные пятна и осветлить кожу лица, подтянуть ее или убрать морщинки.

“Главное – не навредить. Это мой принцип работы в эстетической медицине», – заявила Ольга Богомолец.

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