Скиф-тай-дон — это самая маленькая порода кошек. Взрослые животные навсегда остаются крошечных размеров — они всегда похожи на трехмесячных котят.

Вывели эту породу совершенно случайно - после спаривания кошек тайской породы на свет появился необычный котенок, который спустя некоторое время не подрастал. После этого ростовчанка принялась активно их разводить.

Спустя несколько лет эта порода была признана специалистами.

От своих тайских предков скиф-тай-доны унаследовали лишь окрас. Размер взрослой особи просто шокирует - взрослая кошка весит всего лишь 900 грамм, но бывают и исключения.

Несмотря на такую миниатюрность, коты этой породы довольно сильные и любители поиграть.

Скиф-тай-доны прекрасно поддаются дрессировке и отличаются особой преданностью к хозяину. Кроме того, у них есть особенность: их хвост может быть загнут в спираль, а задние лапы этих маленьких кошек чуть длиннее передних.

Из-за этого кажется, что животное крадется, а не ходит.

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Такой "домашний доктор" способен предупредить инфаркт и воспаления.

Например, кошка породы сфинкс согреет своего владельца в любую погоду, ведь у этой усатой грелки чрезвычайно высокая температура тела – 42 градуса. А поскольку сфинксы полностью лишены шерсти, их можно назвать идеальными питомцами для аллергиков.

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