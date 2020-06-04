Наверное, почти каждый из нас стоил еще у своих бабушек бублики с фаршем.

Данная закуска является довольно практичной ты одновременно вкусной. Бубликами с фаршем можно утолить голод нескольких человек и при этом затратив на приготовление всего 30 минут. Передает Politeka.net.

Подается данная закуска как в холодном, так и в горячем виде и может прекрасно смаковать под украинский борщ.

Состав:

- Куриный фарш -300 г

- Твердый сыр - 50 г

- Яйцо - 1 шт.

- Бублик - 10 шт.

- Молоко - 1 стакан

- Соль, перец - по вкусу

Способ приготовления:

- Немного подогрейте молоко и залейте им бублики. Оставь на 15–20 минут. Периодически переворачивай, чтобы бублики размочились со всех сторон.

- В куриный фарш добавляем яйцо, соль и перец. Хорошо перемешай.

- Смазываем противень маслом и выкладываем бублики. В центр каждого положи фарш, можно с горкой. Слегка утрамбуй.

- Разогрей духовку до 200 градусов. Выпекайте бублики 30–40 минут.

- Натираем сыр на крупной терке. Достань бублики из духовки и посыпаем сыром. Отправь обратно в духовку на 5 минут, чтобы сыр расплавился.

Фаршированные бублики готовы к вашему употреблению.

Ранее сообщалось, что бывшая работница школьной столовой выдала рецепт и хитрости во время приготовления оладий, передает Politeka.net.

Прежде всего нужно знать, что если вы готовите оладьи на кефире, кефир обязательно должен быть комнатной температуры. В противном случае оладьи подняться не смогут и вы только переведете продукт.

Во-вторых, вы должны дать тесту "отдохнуть" как минимум 15 минут, а уже перед жаркой не нужно перемешивать его - это может лишить пышности наши будущие оладьи.

Третья хитрость заключается в том, что готовка проходит на среднем огне и с закрытой крышкой, а заметив пузырьки - переворачивайте оладьи.

А главный секрет пышных оладий заключается в особом ингредиенте.

Стоит лишь добавить немного газированной воды Sprite в тесто для оладий, и они получатся в 1 000 раз лучше, чем обычно. Более пышные, более влажные и пористые, ароматные.

Для теста вам понадобится:

- 0,5 ст. муки

- 0,5 ч. л. разрыхлителя для теста

- 0,5 ч. л. соли

- 120 г сливочного масла

- 0,5 ст. сметаны

- 1 ст. Sprite

Способ приготовления:

Для начала, смешайте муку, разрыхлитель и соль. Далее добавляем растопленное масло, сметану и Sprite. Перемешайте все ингредиенты, чтобы получилось мягкое, пышное тесто, напоминающее по консистенции сметаны. При необходимости добавьте еще немного муки.

Разогрейте масло на сковородке и ложкой, смоченной в холодной воде, выкладывайте оладьи.

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