Наверное, почти каждый из нас стоил еще у своих бабушек бублики с фаршем.
Данная закуска является довольно практичной ты одновременно вкусной. Бубликами с фаршем можно утолить голод нескольких человек и при этом затратив на приготовление всего 30 минут. Передает Politeka.net.
Подается данная закуска как в холодном, так и в горячем виде и может прекрасно смаковать под украинский борщ.
Состав:
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- Куриный фарш -300 г
- Твердый сыр - 50 г
- Яйцо - 1 шт.
- Бублик - 10 шт.
- Молоко - 1 стакан
- Соль, перец - по вкусу
Способ приготовления:
- Немного подогрейте молоко и залейте им бублики. Оставь на 15–20 минут. Периодически переворачивай, чтобы бублики размочились со всех сторон.
- В куриный фарш добавляем яйцо, соль и перец. Хорошо перемешай.
- Смазываем противень маслом и выкладываем бублики. В центр каждого положи фарш, можно с горкой. Слегка утрамбуй.
- Разогрей духовку до 200 градусов. Выпекайте бублики 30–40 минут.
- Натираем сыр на крупной терке. Достань бублики из духовки и посыпаем сыром. Отправь обратно в духовку на 5 минут, чтобы сыр расплавился.
Фаршированные бублики готовы к вашему употреблению.
Ранее сообщалось, что бывшая работница школьной столовой выдала рецепт и хитрости во время приготовления оладий, передает Politeka.net.
Прежде всего нужно знать, что если вы готовите оладьи на кефире, кефир обязательно должен быть комнатной температуры. В противном случае оладьи подняться не смогут и вы только переведете продукт.
Во-вторых, вы должны дать тесту "отдохнуть" как минимум 15 минут, а уже перед жаркой не нужно перемешивать его - это может лишить пышности наши будущие оладьи.
Третья хитрость заключается в том, что готовка проходит на среднем огне и с закрытой крышкой, а заметив пузырьки - переворачивайте оладьи.
А главный секрет пышных оладий заключается в особом ингредиенте.
Стоит лишь добавить немного газированной воды Sprite в тесто для оладий, и они получатся в 1 000 раз лучше, чем обычно. Более пышные, более влажные и пористые, ароматные.
Для теста вам понадобится:
- 0,5 ст. муки
- 0,5 ч. л. разрыхлителя для теста
- 0,5 ч. л. соли
- 120 г сливочного масла
- 0,5 ст. сметаны
- 1 ст. Sprite
Способ приготовления:
Для начала, смешайте муку, разрыхлитель и соль. Далее добавляем растопленное масло, сметану и Sprite. Перемешайте все ингредиенты, чтобы получилось мягкое, пышное тесто, напоминающее по консистенции сметаны. При необходимости добавьте еще немного муки.
Разогрейте масло на сковородке и ложкой, смоченной в холодной воде, выкладывайте оладьи.
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