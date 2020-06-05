На Ивано-Франковщине впервые за много лет зацвели ели

Как передает Politeka.net, соответственные снимки опубликовало в Facebook  ДП "Гринявське лісове господарство".


"Ель "цветет" в этом году обильно. Мы сможем сварить много варенья из шишечек и так называемый сироп, полезным свойствам которого, нет границ", - говорится в подписи к снимкам.

Зрелище действительно завораживающие.

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А еще гуцулы говорят : «Когда ель так хорошо цветёт - будет урожай на грибы."

Стоить отметить, что цветение ели происходит раз на 7-10 лет, поэтому данный случай является действительно уникальным.

Ранее в сети показали восхитительные  декоративные  растения, которые зацвели в Одессе в начале мая.

Это редкое для Одессы растение, которое высадили на аллее вдоль переулка Каркашадзе, бывший Кирпичный.

С виду цветок напоминает дикую гвоздику и розу. Однако на самом деле растение является одной из разновидностей декоративного боярышника.