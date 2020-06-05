Такое происходит раз в 10 лет!

На Ивано-Франковщине впервые за много лет зацвели ели



Как передает Politeka.net, соответственные снимки опубликовало в Facebook ДП "Гринявське лісове господарство".



"Ель "цветет" в этом году обильно. Мы сможем сварить много варенья из шишечек и так называемый сироп, полезным свойствам которого, нет границ", - говорится в подписи к снимкам.

Зрелище действительно завораживающие.

А еще гуцулы говорят : «Когда ель так хорошо цветёт - будет урожай на грибы."

Стоить отметить, что цветение ели происходит раз на 7-10 лет, поэтому данный случай является действительно уникальным.