На Ивано-Франковщине впервые за много лет зацвели ели
Как передает Politeka.net, соответственные снимки опубликовало в Facebook ДП "Гринявське лісове господарство".
"Ель "цветет" в этом году обильно. Мы сможем сварить много варенья из шишечек и так называемый сироп, полезным свойствам которого, нет границ", - говорится в подписи к снимкам.
Зрелище действительно завораживающие.
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А еще гуцулы говорят : «Когда ель так хорошо цветёт - будет урожай на грибы."
Стоить отметить, что цветение ели происходит раз на 7-10 лет, поэтому данный случай является действительно уникальным.
Это редкое для Одессы растение, которое высадили на аллее вдоль переулка Каркашадзе, бывший Кирпичный.
С виду цветок напоминает дикую гвоздику и розу. Однако на самом деле растение является одной из разновидностей декоративного боярышника.
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