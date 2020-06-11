Украинские историки опубликовали раритетные снимки украинских женщин, которые были сделаны в начале прошлого века.

Эти снимки в очередной раз доказывают, что украинки - одни из красивейших женщин планеты! Передает Politeka.net.

Ниже мы показаны фото украинских женщин и девушек, сделанные в конце 19 - начале 20 века.

Украинки в начале 20-го века:

Ранее мы сообщали, что СССР жил при тотальном дефиците политических, экономических и социальных свобод

Как передает Politeka.net, об историческом факте напомнил историк и политолог Виктор Таран на своей страничке в Facebook.

По его словам, людям, которые скучают и восхваляют жизнь в СССР нужно знать о событиях 1962 года в городе Новочеркасске.

"Огромная страна докатилась до того, что не было даже хлеба, Хрущев долго себя терзая, решился на закупку зерна за границей. 30 мая 1962 года в СССР было повышение розничные цены на мясо и мясные продукты в среднем на 30% и на масло и масло – на 25%. Одновременно на заводах с 1 июня подняли нормы выработки, что привело к снижению реальной заработной платы. В знак протеста 1 июня рабочие Новочеркасского электровозостроительного завода объявили страйк", - пишет историк.

А уже 2 июня Москва ввела в город армию, которая подавила протесты рабочих ценой десятков жизней.

"У многих может возникнуть вопрос – зачем напомнил эти события и причем здесь Украина? Все просто – каждый раз, когда вам рассказывают, что Украина прекрасно жила при «совке», напоминайте этим людям о тотальном дефиците политических, экономических и социальных свободах во времена СССР", - отметил он.