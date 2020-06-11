Украинские историки опубликовали раритетные снимки украинских женщин, которые были сделаны в начале прошлого века.
Эти снимки в очередной раз доказывают, что украинки - одни из красивейших женщин планеты! Передает Politeka.net.
Ниже мы показаны фото украинских женщин и девушек, сделанные в конце 19 - начале 20 века.
Украинки в начале 20-го века:
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Ранее мы сообщали, что СССР жил при тотальном дефиците политических, экономических и социальных свобод
Как передает Politeka.net, об историческом факте напомнил историк и политолог Виктор Таран на своей страничке в Facebook.
По его словам, людям, которые скучают и восхваляют жизнь в СССР нужно знать о событиях 1962 года в городе Новочеркасске.
"Огромная страна докатилась до того, что не было даже хлеба, Хрущев долго себя терзая, решился на закупку зерна за границей. 30 мая 1962 года в СССР было повышение розничные цены на мясо и мясные продукты в среднем на 30% и на масло и масло – на 25%. Одновременно на заводах с 1 июня подняли нормы выработки, что привело к снижению реальной заработной платы. В знак протеста 1 июня рабочие Новочеркасского электровозостроительного завода объявили страйк", - пишет историк.
А уже 2 июня Москва ввела в город армию, которая подавила протесты рабочих ценой десятков жизней.
"У многих может возникнуть вопрос – зачем напомнил эти события и причем здесь Украина? Все просто – каждый раз, когда вам рассказывают, что Украина прекрасно жила при «совке», напоминайте этим людям о тотальном дефиците политических, экономических и социальных свободах во времена СССР", - отметил он.
Напомним, в Одессе разъяренная толпа набросилась на мужчину из-за украинского языка.
Также Politeka писала, что Мухарский проучил русскоязычных украинцев.