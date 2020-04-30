Украинский телеведущий, актер и писатель Антин Мухарский жестко прошелся по русскоязычным украинцам

По мнению телеведущего русскоязычные украинцы, которые за 29 лет независимости не перешли на государственный язык, фактически являются россиянами.

По его словам, быть или не быть украинцем – сознательный выбор каждого. Об этом он рассказал в интервью изданию Обозреватель.

"Наши доморощенные малороссы до сих пор пытаются быть голубями мира, но на самом деле являются объектами манипуляции со стороны Российской империи, которая четко понимает – чей язык, того страна", – подчеркнул телеведущий.

По его мнению, все украинцы, которые разговаривают языком агрессора, являются россиянями.

"Я выскажу крамольную для многих мысль. Для меня русскоязычные украинцы – это россияне. Я прошел стадию анализа ситуации и понял, что никак не отличить украинца в Мюнхене, Нью-Йорке или в Стамбуле, если он говорит по-русски. Для меня это россиянин. А потом оказывается – "я украинец, очень люблю Украину, я из Харькова, Одессы, но так получилось, что я не могу разговаривать..." – отметил Мухарский.

Актер рассказал, что он тоже вырос в русскоязычной семье, но он поступил иначе и сделал свой сознательный выбор, разговаривая на украинском.

"Мои родители и все окружение были русскоязычными. Но это сознательный выбор. Если на 29-м году независимости ты говоришь по-русски – это твой сознательный выбор "русского мира". Точка", – заключил он.