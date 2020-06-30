Июль 2020 года станет переломным для четырех знаков Зодиака.
Как сообщает Politeka.net, астрологи представили новый гороскоп на месяц.
В июле позитивные перемены ждут Скорпионов. Представители знака смогут добиться больших успехов во всех начинаниях, но для этого нужно "разрулить" все накопившиеся проблемы. По словам астрологов, лучше всего решить старые вопросы в первой половине месяца, а во второй полностью посвятить себя реализации новых проектов.
Раков в июле тоже ожидают кардинальные перемены, но им придется много трудиться, чтобы реализовать свои планы. Нужно не лениться и проявить максимальное усердие - тогда удача улыбнется представителям этого знака и щедро наградит. Тем, же, кто мучается от неопределенности ситуации, лучше оставить прошлое и сделать выбор в пользу новых перспектив.
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А вот Козерогов, скорее всего, настигнут негативные перемены в жизни. В июле представителей этого знака ждут серьезные трудности, придется сильно постараться, чтобы с ними справиться. Астрологи советуют в этом месяце привести в порядок как свои мысли, так и жилье.
Рыбам звезды пророчат весьма успешный и продуктивный июль, при этом для положительных перемен им не придется почти ничего делать. К представителям этого знака придет удача, которая поможет наладить финансовые дела и личную жизнь.
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