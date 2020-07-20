Наверное, всем нам известна теория о том, что любовь живет лишь три года, однако существуют пары, которые собственным примером доказывают, что это неправда, и любовь может с каждым годом становиться только крепче

Как сообщает Politeka со ссылкой на Clutch, пользователи соцсетей по всему миру принимают участие во флешмобе, показывач старые фото со своими любимыми наряду со свежими снимками.

Первой, кто опубликовал в сети соответствующий коллаж, стала Сидни Хейг. Тем самым она запустила новый интересный флешмоб. Сидни опубликовала фото, на котором она позирует со своим любимым на выпускном, а потом - на свадьбе.

К флешмобу присоединились множество других пар, которые также смогли сохранить и пронести сквозь годы свою первую школьную любовь.

А некоторые пары пошли дальше и показали, что первую любовь можно встретить в совсем раннем детстве. В частности, одна из пользовательниц соцсети сделала коллаж из четырех фото. На первом она со своим будущим мужем еще в совсем маленьком возрасте, на втором - они позируют на выпускном, на третьем - свадьба, а на четвертой фотографии пара уже держит на руках маленького ребенка.

Были и пары, которые поразили соцсети не только своими прочными отношениями, но и внешним видом во время выпускного. В частности, на приведенном ниже фото можно наблюдать интересное перевоплощение молодых людей.

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