В аромате есть убедительность,

которая сильнее слов,

очевидности, чувств и воли.

(Патрик Зюскинд «Парфюмер»)

Екатерина II умело манипулировала людьми и добивалась желаемых результатов, прибегая к знаниям ароматерапии. Она приглашала зарубежных дипломатов в оранжерею, где витал аромат цитрусовых плодов, и практически всегда была уверена в благосклонности своих оппонентов. Так подписывались государственные бумаги и решались важные споры.

Истории известны многие другие случаи, когда ароматы помогали создать нужное настроение и даже влияли на судьбы людей!

Ароматное облако — невидимые объятия и безмолвная поддержка

В посткарантинное время нам, как никогда, нужна поддержка и опора для восстановления сил, энергии. Иногда привычные предметы могут помочь изменить обыденное течение событий и добавить ярких красок в окружающее пространство.

А знаете ли вы, что правильно подобранный парфюм может вдохновить, привлечь внимание, взбодрить или, наоборот, успокоить? Давайте рассмотрим более подробно, как ароматы могут влиять на наше настроение и помогают внести толику позитива в повседневную жизнь.

Бодрящие и стимулирующие

Кофе — энергичный и насыщенный аромат, он способен практически «перезагрузить» настроение.

Ландыш на физиологическом уровне повышает активность головного мозга и увеличивает работоспособность человека. Именно поэтому рекомендуют использовать парфюмерию с ведущей нотой ландыша для продуктивного дня с самого утра.

Цитрусовые (лимон, грейпфрут, апельсин, мандарин) обладают бодрящим эффектом, а также способны вызывать ощущение гармонии и счастья.

Зеленое яблоко своими сочными нотами активизирует и мотивирует на новые свершения.

Успокаивающие и расслабляющие

Ваниль вызывает теплые ассоциации, помогает с головой окунуться в атмосферу релакса и полной безмятежности.

Имбирь с давних времен известен, как быстродействующий расслабляющий компонент.

Жасмин — снимает напряжение ума и тела.

Роза — отличный релаксант за счет своего легко узнаваемого аромата, который приводит к полному расслаблению.

Вдохновляющие и мотивирующие

Лаванда помогает избавиться от негативных мыслей и стимулирует выработку гормона счастья.

Сандал останавливает возникновение переживаний: тревоги, страха, депрессивных состояний. Он также раскрывает творческий потенциал и увеличивает концентрацию внимания на чем-то очень важном.

Лотос нередко используют в духовных практиках, он является символом самосовершенствования. Усиливает концентрацию внимания и восстанавливает душевную гармонию.

Пачули — прекрасный спутник для творческих людей. А известные экземпляры духов, в состав которых входит этот компонент, есть у Lancome на EVA.UA (https://eva.ua/ua/brnd-80173/) — Molinard и Chanel.

Чувственные и притягательные

Розмарин способен вызвать сильные чувства, расслабляет и увеличивает восприимчивость к окружающим факторам.

Мускус — своеобразный, но максимально эффективный компонент, который поможет раскрыть естественную чувственность и обостряет обоняние. Больше подходит для мужчин, но нередко используется в женской парфюмерии.

Жасмин благоухает утонченно и изысканно, он является известным природным афродизиаком и самым первым «ароматом любви».

Иланг-иланг способен разбудить потаенные желания.

Многие психологи сравнивают аромат с тонкой связью между личностью человека и окружающим миром. Этот невидимый мостик поможет легче выйти из всемирного кризиса, устранить внутренний барьер и сделать шаг вперед из зоны комфорта. Отличным помощником в этом вопросе, как мы выяснили, станут парфюмы.