В аромате есть убедительность,
которая сильнее слов,
очевидности, чувств и воли.
(Патрик Зюскинд «Парфюмер»)
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Екатерина II умело манипулировала людьми и добивалась желаемых результатов, прибегая к знаниям ароматерапии. Она приглашала зарубежных дипломатов в оранжерею, где витал аромат цитрусовых плодов, и практически всегда была уверена в благосклонности своих оппонентов. Так подписывались государственные бумаги и решались важные споры.
Истории известны многие другие случаи, когда ароматы помогали создать нужное настроение и даже влияли на судьбы людей!
Ароматное облако — невидимые объятия и безмолвная поддержка
В посткарантинное время нам, как никогда, нужна поддержка и опора для восстановления сил, энергии. Иногда привычные предметы могут помочь изменить обыденное течение событий и добавить ярких красок в окружающее пространство.
А знаете ли вы, что правильно подобранный парфюм может вдохновить, привлечь внимание, взбодрить или, наоборот, успокоить? Давайте рассмотрим более подробно, как ароматы могут влиять на наше настроение и помогают внести толику позитива в повседневную жизнь.
Бодрящие и стимулирующие
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Кофе — энергичный и насыщенный аромат, он способен практически «перезагрузить» настроение.
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Ландыш на физиологическом уровне повышает активность головного мозга и увеличивает работоспособность человека. Именно поэтому рекомендуют использовать парфюмерию с ведущей нотой ландыша для продуктивного дня с самого утра.
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Цитрусовые (лимон, грейпфрут, апельсин, мандарин) обладают бодрящим эффектом, а также способны вызывать ощущение гармонии и счастья.
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Зеленое яблоко своими сочными нотами активизирует и мотивирует на новые свершения.
Успокаивающие и расслабляющие
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Ваниль вызывает теплые ассоциации, помогает с головой окунуться в атмосферу релакса и полной безмятежности.
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Имбирь с давних времен известен, как быстродействующий расслабляющий компонент.
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Жасмин — снимает напряжение ума и тела.
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Роза — отличный релаксант за счет своего легко узнаваемого аромата, который приводит к полному расслаблению.
Вдохновляющие и мотивирующие
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Лаванда помогает избавиться от негативных мыслей и стимулирует выработку гормона счастья.
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Сандал останавливает возникновение переживаний: тревоги, страха, депрессивных состояний. Он также раскрывает творческий потенциал и увеличивает концентрацию внимания на чем-то очень важном.
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Лотос нередко используют в духовных практиках, он является символом самосовершенствования. Усиливает концентрацию внимания и восстанавливает душевную гармонию.
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Пачули — прекрасный спутник для творческих людей. А известные экземпляры духов, в состав которых входит этот компонент, есть у Lancome на EVA.UA (https://eva.ua/ua/brnd-80173/) — Molinard и Chanel.
Чувственные и притягательные
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Розмарин способен вызвать сильные чувства, расслабляет и увеличивает восприимчивость к окружающим факторам.
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Мускус — своеобразный, но максимально эффективный компонент, который поможет раскрыть естественную чувственность и обостряет обоняние. Больше подходит для мужчин, но нередко используется в женской парфюмерии.
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Жасмин благоухает утонченно и изысканно, он является известным природным афродизиаком и самым первым «ароматом любви».
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Иланг-иланг способен разбудить потаенные желания.
Многие психологи сравнивают аромат с тонкой связью между личностью человека и окружающим миром. Этот невидимый мостик поможет легче выйти из всемирного кризиса, устранить внутренний барьер и сделать шаг вперед из зоны комфорта. Отличным помощником в этом вопросе, как мы выяснили, станут парфюмы.