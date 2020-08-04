Астролог Василиса Володина назвала знаки Зодиака, которые могут улучшить свою жизнь в августе

По словам специалиста, судьбоносные события произойдут в жизни четырех представителей Зодиакального круга.

Лев

Конец лета сулит для представителей этого знака Зодиака заманчивые предложения, но Володина предупреждает, что они несут для вас опасность. Специалист советует избегать любых финансовых сделок. Все может закончиться для вас плачевно: заманчивая сделка может оставить вас без копейки. Астролог также рекомендует избегать новых знакомств в этот период.

Весы

Рожденных под этим знаком Зодиака также ожидает большая сделка в августе. Володина советует вам собраться с мыслями и рискнуть. По словам астролога, вы можете жалеть о несостоявшихся сделках довольно долго, поэтому вам стоит действовать уже сейчас.

Козерог

Представителей этого знака Зодиака ждет сложное время. Володина уверена, что пришло время для перемен в вашей жизни, но упертость и нежелание выходить из зоны комфорта может Козерогам в этом помешать. Астролог советует не боятся чего-то нового, так как вы сможете вывести свою жизнь на совсем новый уровень.

Рыбы

Похожая ситуация сложится и у Рыб. Володина советует рожденным под этим знаком Зодиака наконец то взять контрольна над жизнью и не рассчитывать на подарки судьбы. Ваша уверенность в себе окупится сполна: приняв интересное предложение вы получите шанс значительно улучшить свою жизнь.

Напомним, что август станет особенным для трех знаков Зодиака.

Как сообщала Politeka, удача отвернется от трех знаков Зодиака, кому грозят неприятности в августе.





