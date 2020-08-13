Август станет для вас не из лучших

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые столкнутся с проблемами в ближайшее время

Специалисты выделили четырех представителей зодиакального круга, которым уже пора готовится к непростому времени, передает slovofraza.

Рак

Несмотря на один из самых удачных месяцев в году, август преподнесёт Ракам и немало проблем. В период с 11 по 20 августа вы получите шанс наладить свои дела на работе, также вы можете столкнуться с неприятностями. Согласно прогнозу астрологов, Раков ожидают конфликты и непонятки. Специалисты советуют меньше проявлять свои эмоции, чтобы избежать нежелаемых последствий.





Скорпион

Рожденный под этим знаком Зодиака в августе ждут не только проблемы, но и нежелательные соблазны, которые могут разрушить вашу жизнь. Опасность для вас скрывается в личной жизни и на работе. Скорпионы могут встретить людей с прошлого, которые негативно повлияют на их жизнь. Астрологи рекомендуют не вестись на провокации.

Козерог

Представителям этого знака Зодиака стоит немного расслабится в этом месяце, так как работа забирает большую часть вашего времени, и негативно влияет на личную жизнь и здоровье. Вам необходимо найти баланс, который позволит не только зарабатывать, но и не ухудшить отношения со второй половинкой.

Рыбы

11-20 августа – идеальный период для того, чтобы проанализировать происходящее в вашей жизни. Астрологи советую прислушиваться ко внутреннему голосу, и только тогда вы сможете закончить лето на мажорной ноте. Советы посторонних могут только навредить вам, так что будьте бдительнее, когда принимаете важные решения в этот период.

Напомним, что четыре знака Зодиака кардинально изменят жизнь до конца лета.

Как сообщала Politeka, удача отвернется от трех знаков Зодиака, кому грозят неприятности в августе.