Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, для которых сентябрь станет удачным месяцем

По словам специалиста, белая полоса начнется в жизни четырех представителей Зодиакального круга.

Tелец

У вашей жизни наконец-то наступит период, когда неприятности и проблемы оставят вас в покое. Сентябрь позволит вам перезагрузиться и настроиться на позитив. Глоба предупреждает, что у Тельцов будет всего неделя для себя, а потом вам предстоит поработать. На работе появится новое дело, которое нельзя игнорировать. Достигнув успеха, Тельцы могут рассчитывать на светлое будущее.

Весы

После напряженного конца лета, сентябрь станет для вас настоящей теплой ванной. Уже с первых дней осени вас ждут значительные изменения в жизни. Глоба советует быть смелее в своих действиях и проанализировать свое ближайшее окружение. Вам предстоит избавиться от людей, которые вносят в вашу жизнь негатив и мешают вам двигаться дальше.

Козерог

Рожденным под этим знаком Зодиака с первых дней осени предстоит покинуть зону комфорта и заняться чем-то необычным. Глоба советует не спешить со сменой обстановки. Параллельно со своей работой вы можете изучать что-то новое. В итоге новое увлечение позволит Козерогам значительно улучшить жизнь.

Рыбы

А вот для представителей этого знака Зодиака наступает поистине удачное время. Новые возможности будут подстерегать вас буквально на каждом углу. Глоба рекомендует проявить активность, поскольку пустив жизнь на самотек вы не достигните желаемых результатов. Вам придется немало поработать, но ваши труды окупятся сполна.





Напомним, что конец августа подарит трем знакам Зодиака возможность разбогатеть.

Как сообщала Politeka, удача отвернется от трех знаков Зодиака, кому грозят неприятности в августе.