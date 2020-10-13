Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые испытают трудности в середине октября
Проблемы и неурядицы ждут четверых представителей Зодиакального круга до 18 октября, передает Slovofraza.
Овен
Рожденные под этим знаком Зодиака стоит быть предельно внимательными в этот период. Глоба советует не переусердствовать на работе, поскольку лишний энтузиазм может лишить вас сил. 15 октября станет для вас наиболее негативным днем: мелкие неурядицы могут сильно расстроить Овнов и заставить их сомневаться в себе.
Каменских и Потап показали, как выглядели в молодости: "Леша с волосами, а Настя..."
Пропавшая звезда "Евровидения" Кончита Вурст без макияжа поразила видом: "Вернулась к истокам"
Расстроенная Собчак на яхте ошеломила заявлением: "До марта все кукуем без..."
"Пора бить тревогу и спасать Таню": жизнь любимицы публики Овсиенко пошла под откос с мужем-уголовником
Близнецы
Представителям этого знака Зодиака астролог рекомендует безоговорочно придерживаться своих жизненных принципов. Лишние риски вылезут вам боком. Глоба советует отдохнуть и посвятить себя любви и романтике.
Скорпион
А вот Скорпионов ждем проблемы с финансами. Глоба предупреждает, что в этот период стоит воздержаться от дорогостоящих покупок и минимизировать количество покупок в принципе. Середину октября лучше всего провести в семейном кругу, а одиноким представителям этого знака Зодиака повременить с поиском второй половинки.
Козерог
Непростое время наступит и в жизни рожденных под знаком Козерог. Астролог предупреждает, что проблемы и неурядицы будут подстерегать вас на каждом шагу, но ко всему нужно будет отнестись проще. Это временная слабость, которую нужно просто принять и пережить.
Напомним, что четыре знака Зодиака обретут счастье и удачу до конца 2020 года: кому звезды обещают успешный период.
Как сообщала Politeka, три знака Зодиака внезапно обнищают в октябре: кого ждет худшее время в финансовом плане.
Также Politeka писала, что четыре знака Зодиака осуществят мечты и планы в 2021 году.