Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые испытают трудности в середине октября

Проблемы и неурядицы ждут четверых представителей Зодиакального круга до 18 октября, передает Slovofraza.

Овен

Рожденные под этим знаком Зодиака стоит быть предельно внимательными в этот период. Глоба советует не переусердствовать на работе, поскольку лишний энтузиазм может лишить вас сил. 15 октября станет для вас наиболее негативным днем: мелкие неурядицы могут сильно расстроить Овнов и заставить их сомневаться в себе.

Близнецы

Представителям этого знака Зодиака астролог рекомендует безоговорочно придерживаться своих жизненных принципов. Лишние риски вылезут вам боком. Глоба советует отдохнуть и посвятить себя любви и романтике.

Скорпион

А вот Скорпионов ждем проблемы с финансами. Глоба предупреждает, что в этот период стоит воздержаться от дорогостоящих покупок и минимизировать количество покупок в принципе. Середину октября лучше всего провести в семейном кругу, а одиноким представителям этого знака Зодиака повременить с поиском второй половинки.

Козерог

Непростое время наступит и в жизни рожденных под знаком Козерог. Астролог предупреждает, что проблемы и неурядицы будут подстерегать вас на каждом шагу, но ко всему нужно будет отнестись проще. Это временная слабость, которую нужно просто принять и пережить.

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