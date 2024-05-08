Об этом он рассказал в программе "Регионы в огне" с Алексеем Буряченко.

“Наша энергетическая система это выдержала, потому что у нас был большой профицит этих мощностей еще с советских времен. Система была диверсифицирована, был профицит не только генерирующих мощностей, но и мощностей по передаче электрической энергии. Плюс очень самоотверженная работа наших энергетиков, когда они оставались на своих рабочих местах во время ракетных ударов”, – сообщил Владимир Омельченко.

По словам гостя программы, мы должны поблагодарить наших героических энергетиков, которые в принципе сделали даже невозможное, потому что только благодаря им мы сейчас сидим со светом. Как отметил Владимир Омельченко, энергетический фронт сейчас не менее важен как для экономики, так и украинской обороны в целом.

По мнению Алексея Буряченко, учитывая нашу атомную генерацию, учитывая новые атомные энергоблоки, которые планируют строить, после войны, скорее всего, мы выйдем на тот уровень, что будем в Европу экспортировать электроэнергию.

“А там цены очень интересны для нас, мы можем очень хорошо оттуда наполнять бюджет. Все не так плохо, в принципе, в перспективе вся эта история может стать для нас большим плюсом”, - добавил Алексей Буряченко.

Как писала ранее Politeka, украинцев предупредили о массовом отключении света: в который час ждать.

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