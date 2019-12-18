День святого Николая — один из самых любимых детских праздников в году. Ведь 19 декабря, проснувшись утром, можно найти под подушкой то, чего так хотелось.

Но сначала нужно написать письмо святому Николаю, и вести себя хорошо, чтобы наверняка получить подарок.

День святого Николая: традиции празднования в Украине

День святого Николая больше всего ждут именно дети. Ведь этот праздник обещает для них подарки. Обычно дети представляют святого Николая, как седобородого мужчину, который спускается с неба с мешком подарков. И у него есть двое помощников: ангелок и чертенок. Если первый рассказывает ему о хороших детях, которые точно заслужили подарки, то чертенок вспоминает о всех ошибках ребенка, и только после этого Николай точно решает, дарить подарок, или нет. Именно поэтому за несколько недель до самого праздника дети стараются вести себя как можно лучше и во всем помогать родителям.

К тому же, интересно, что взрослые тоже ждут святого Николая. Раньше одной из главных традиций в этот день было варение пива и длительные гуляния.

День святого Николая: традиции празднования за границей

Прежде всего нужно сказать, что дети из-за границы получают подарки практически на 2 недели раньше. Ведь там День святого Николая отмечается 6 декабря. Такая традиция появилась в Германии, где родители презентовали детям новую одежду. А потом начали делать это тайно, чтобы ребенок поверил в чудеса Божьего угодника.

А вот, например, в Сардинии считается, что святой Николай — это покровитель острова. И больше всего в этот день поздравляют не детей, а женихов и невест.

А вот в Польше накануне праздника малыши развешивают возле камина белые чулки, и надеятся, что утром найдет там конфеты и орехи. К тому же, традиция класть подарки в носки, самое вероятное, возникла, когда однажды святой решил помочь троим сестрам, которые бедствовали, и кинул им в домоход три мешка с монетами. Они упали именно в постиранные носки, которые девушки повесили возле камина.