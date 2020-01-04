В январе есть замечательный день, когда поздравляют всех Татьян и студентов с их праздником. Красивые открытки на Татьянин день и День студента будут приятным сюрпризом

25 января совпали две праздничные даты — День студента и Татьянин день. Хоть эти два события имеют под собой разную историческую основу, 25 января служит замечательным поводом, чтобы порадовать близких и подарить им красивые открытки на Татьянин день и День студента.

Согласно преданиям, 25 января православная церковь чтит память святой мученицы Татьяны, которая была причислена в 235 году к лику святых после своей трагической смерти.

Красивые открытки на Татьянин день и День студента

История жизни святой была нелегкой. В III веке н.э. язычники подвергали гонениям Татьяну за ее христианскую веру. Они подавали ее нечеловеческим пыткам, но благодаря вере во Христа раны Татьяны наутро каждый раз заживали. Ей приказывали читать молитвы языческим богам, монументы которых падали и разбивались в дребезги из-за силы христианской веры Татьяны. Девушку бросали к голодному льву на растерзание, но животное только льнуло к ней. Кроме того, ее даже пытались сжечь, но следы от ожогов исчезали, словно их и не было.

Красивые открытки на Татьянин день и День студента

В итоге Татьяну казнили при помощи усекновения мечом 25 января (12 января по старому стилю), а день ее смерти стал почитаемой датой в церковном календаре. В день ангела красивые открытки на Татьянин день порадуют каждую девушку с этим нежным именем.

Но возникает вопрос: как так сложилось, что 25 января объединило два популярных праздника. Ответ кроется в одном событии, произошедшем 25 января 1755 года. В этот день протектор науки и культуры камер-юнкер Иван Шувалов представил на подпись императрице Елизавете Петровне указ об учреждении первого Московского университета в Российской империи.

Красивые открытки на Татьянин день и День студента

Императрица идею ученого Михаила Ломоносова и графа Ивана Шувалова о создании учебного заведения поддержала и в этот же день — 12 января (25 января по новому стилю) 1775 года подписала указ. Кроме того, дата — 25 января — была выбрана неспроста. 25 января у матери графа Шувалова, Татьяны Петровны, были именины. Наверняка, уже в те времена были красивые открытки на Татьянин день ручной работы.

Красивые открытки на Татьянин день и День студента

Считается, что с этого момента День студента и Татьянин день стали неразделимыми праздниками. Но и здесь таится уточнение, скрытое в других исторических событиях.

Красивые открытки на Татьянин день и День студента

Так, Николая I издал указ, в котором говорилось, что 25 января следует отмечать не учреждение первого Московского университета, а сам факт подписания акта о его основании. Именно волей государя появился студенческий праздник. С этого распоряжения День студента и Татьянин день, празднуемые 25 января, стали неделимыми праздничными датами. Молодежь отмечала День студента и Татьянин день шумным и веселым гуляньем. А красивые открытки на Татьянин день и День студента радовали виновников торжества.

Красивые открытки на Татьянин день и День студента

Сегодня можно найти множество ярких и интересных идей, как поздравить с 25 января, и подарить красивые открытки на Татьянин день и День студента. Ведь красивые открытки на Татьянин день и День студента можно не только вручить лично, но и отправить по почте или мейлу. Также поздравительные открытки настолько разнообразны, что можно выбрать анимированные, ручной работы и готовые красивые открытки на Татьянин день и День студента.

Источник: Politeka