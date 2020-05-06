10 мая, в воскресенье, в Украине, как и во многих других странах в этот день, будет отмечаться День матери
Как сообщает Politeka.net, День матери, Мother’s day, празднуется в большинстве стран Европы, в США, Канаде, Австралии, Бразилии, Японии и Китае во второе воскресенье мая. В Украине праздник матерей также отмечается во второе воскресенье мая – согласно Указу Президента Украины от 10 мая 1999 года № 489/99.
В 2020 году День матери приходится на 10 мая. В этот день поздравления принимают все женщины, которые уже познали счастье материнства или только готовятся стать матерями.
Мама – самый дорогой человек для каждого из нас. Это первое слово, которое мы произносим в своей жизни. Благодарить и оказывать знаки внимания матери нужно, безусловно, каждый день, но в День матери можно подготовить особые поздравления, открытки, подарки.
Politeka подобрала самые красивые поздравления с Днем матери в стихах и прозе, чтобы вы могли поздравить своих близких.
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Матері
В хаті сонячний промінь косо
На долівку ляга з вікна…
Твої чорні шовкові коси
Припорошила вже сивина.
Легкі зморшки обличчя вкрили —
Це життя трудового плід.
Але в кожному русі — сила,
В очах юності видно слід.
Я таку тебе завжди бачу,
Образ в серці такий несу —
Материнську любов гарячу
І твоєї душі красу.
Я хотів би, як ти, прожити,
Щоб не тліти, а завжди горіть,
Щоб уміти, як ти, любити,
Ненавидіть, як ти, уміть.
Василий Симоненко:
***
Мой первый крик тебя счастливой сделал,
За остальные ты меня прости.
Я в Мамин день тебе признаюсь смело:
Таких, как ты, родная, не найти.
Хочу тебе я пожелать здоровья
И многие счастливые лета.
И просто так ещё хочу напомнить,
Что очень сильно я люблю тебя!
***
Есть женщина одна на свете,
Прекрасней в мире её нет!
У этой женщины есть дети,
Что шлют сегодня ей привет.
Желаем, мама, в жизни больше смеха,
Чтоб снились только радостные сны.
Пусть твои дети радуют успехами!
Они уж постараются, ведь это мы!
***
Сегодня праздник, мама,
День матери, твой день!
Хочу сказать немало
Хороших слов тебе.
Хочу, чтоб улыбалась,
Твоя улыбка — класс!
Поменьше волновалась
И радовала нас!
***
Ты моя мамуля, мама дорогая,
В это славный праздник,
Я тебе желаю:
Будь всегда здоровой,
Больше улыбайся,
Для меня — подольше,
Ты прожить старайся!
Будь всегда счастливой:
Много-много лет,
Вот тебе от сына —
Пламенный завет!
***
Мама — нежный лучик солнца,
Мама — теплый свет в окне.
Человека нет роднее
И нужнее на Земле!
***
С моего первого вздоха и до сегодняшнего дня, нет человека роднее и ближе, чем ты, мама! Этот праздник — только лишь повод сказать тебе о том, что я чувствую каждый день: я люблю тебя больше всех на Земле! Да хранит тебя жизнь от плохого, ты стоишь только лучшего и самого светлого. Долгих и счастливых лет жизни, мамочка!
***
Милые, нежные, самые важные мамы — поздравляю с Днем матери! Желаю, чтобы ваши надежды оправдывались. Пусть чуткое материнское сердце всегда будет спокойно биться в такт с радостью, успехом и гордостью за своих детей. Будьте здоровы и счастливы, ведь вы — наше все!
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