10 мая, в воскресенье, в Украине, как и во многих других странах в этот день, будет отмечаться День матери

Как сообщает Politeka.net, День матери, Мother’s day, празднуется в большинстве стран Европы, в США, Канаде, Австралии, Бразилии, Японии и Китае во второе воскресенье мая. В Украине праздник матерей также отмечается во второе воскресенье мая – согласно Указу Президента Украины от 10 мая 1999 года № 489/99.

В 2020 году День матери приходится на 10 мая. В этот день поздравления принимают все женщины, которые уже познали счастье материнства или только готовятся стать матерями.

Мама – самый дорогой человек для каждого из нас. Это первое слово, которое мы произносим в своей жизни. Благодарить и оказывать знаки внимания матери нужно, безусловно, каждый день, но в День матери можно подготовить особые поздравления, открытки, подарки.

Politeka подобрала самые красивые поздравления с Днем матери в стихах и прозе, чтобы вы могли поздравить своих близких.

Матері

В хаті сонячний промінь косо

На долівку ляга з вікна…

Твої чорні шовкові коси

Припорошила вже сивина.

Легкі зморшки обличчя вкрили —

Це життя трудового плід.

Але в кожному русі — сила,

В очах юності видно слід.

Я таку тебе завжди бачу,

Образ в серці такий несу —

Материнську любов гарячу

І твоєї душі красу.

Я хотів би, як ти, прожити,

Щоб не тліти, а завжди горіть,

Щоб уміти, як ти, любити,

Ненавидіть, як ти, уміть.

Василий Симоненко:

***

Мой первый крик тебя счастливой сделал,

За остальные ты меня прости.

Я в Мамин день тебе признаюсь смело:

Таких, как ты, родная, не найти.

Хочу тебе я пожелать здоровья

И многие счастливые лета.

И просто так ещё хочу напомнить,

Что очень сильно я люблю тебя!

***

Есть женщина одна на свете,

Прекрасней в мире её нет!

У этой женщины есть дети,

Что шлют сегодня ей привет.

Желаем, мама, в жизни больше смеха,

Чтоб снились только радостные сны.

Пусть твои дети радуют успехами!

Они уж постараются, ведь это мы!

***

Сегодня праздник, мама,

День матери, твой день!

Хочу сказать немало

Хороших слов тебе.

Хочу, чтоб улыбалась,

Твоя улыбка — класс!

Поменьше волновалась

И радовала нас!

***

Ты моя мамуля, мама дорогая,

В это славный праздник,

Я тебе желаю:

Будь всегда здоровой,

Больше улыбайся,

Для меня — подольше,

Ты прожить старайся!

Будь всегда счастливой:

Много-много лет,

Вот тебе от сына —

Пламенный завет!

***

Мама — нежный лучик солнца,

Мама — теплый свет в окне.

Человека нет роднее

И нужнее на Земле!

***

С моего первого вздоха и до сегодняшнего дня, нет человека роднее и ближе, чем ты, мама! Этот праздник — только лишь повод сказать тебе о том, что я чувствую каждый день: я люблю тебя больше всех на Земле! Да хранит тебя жизнь от плохого, ты стоишь только лучшего и самого светлого. Долгих и счастливых лет жизни, мамочка!

***

Милые, нежные, самые важные мамы — поздравляю с Днем матери! Желаю, чтобы ваши надежды оправдывались. Пусть чуткое материнское сердце всегда будет спокойно биться в такт с радостью, успехом и гордостью за своих детей. Будьте здоровы и счастливы, ведь вы — наше все!

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