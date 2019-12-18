Сегодня, 19 декабря, православные и христиане отмечают один из самых почитаемых праздников — День Святого Николая Чудотворца
Редакция Politeka собрала лучшие поздравления, посвященные этому светлому дню.
Так, сегодня можно порадовать не только Николаев, поздравляя с днем ангела, но и просто друг друга, а также родных, любимых и, особенно, детишек:
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«Есть в декабре чудесный праздник —
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Русская Кардашьян пышными формами в бикини затмила солнце на фото: "О, господи"
Святого Николая день,
Священным трепетом прекрасный,
Он очень важен для людей.
Пусть он тебе подарит чудо,
Наполнит счастьем и добром,
Душа твоя красивой будет,
А в сердце пусть живет любовь!»
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«Есть легенда для детей одна:
Каждый год, в любые времена
К тем, кто хорошо себя ведет,
В гости Николай святой идет.
Он приходит рано поутру
Спящую поздравить детвору…
Будь и ты послушным, мой малыш,
И тогда подарок не проспишь!»
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«Его Чудотворцем не зря называют —
Известны его чудеса,
Так пусть и тебе он всегда помогает,
Едва поглядишь в небеса!»
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«Говорят, что в день святого Николая,
У людей сбываются мечты.
От души вам этого желаю,
Так же, как любви и красоты».
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«Поздравляю с днем Святого Николая!!! Хочу пожелать, чтобы в жизни вам встречалось как можно больше добрых людей. И что бы в вашей жизни было столько любви, что вам хотелось бы дарить ее окружающим!».
Согласно давней традиции, к теплым поздравлениям на День святого Николая должны прилагаться и «сладкие» подарки (конфеты, печенье), а детвора, как правило, еще ищет под подушками и различные игрушки.