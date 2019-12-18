Сегодня, 19 декабря, православные и христиане отмечают один из самых почитаемых праздников — День Святого Николая Чудотворца

Редакция Politeka собрала лучшие поздравления, посвященные этому светлому дню.

Так, сегодня можно порадовать не только Николаев, поздравляя с днем ангела, но и просто друг друга, а также родных, любимых и, особенно, детишек:

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«Есть в декабре чудесный праздник —

Святого Николая день,

Священным трепетом прекрасный,

Он очень важен для людей.

Пусть он тебе подарит чудо,

Наполнит счастьем и добром,

Душа твоя красивой будет,

А в сердце пусть живет любовь!»

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«Есть легенда для детей одна:

Каждый год, в любые времена

К тем, кто хорошо себя ведет,

В гости Николай святой идет.

Он приходит рано поутру

Спящую поздравить детвору…

Будь и ты послушным, мой малыш,

И тогда подарок не проспишь!»

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«Его Чудотворцем не зря называют —

Известны его чудеса,

Так пусть и тебе он всегда помогает,

Едва поглядишь в небеса!»

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«Говорят, что в день святого Николая,

У людей сбываются мечты.

От души вам этого желаю,

Так же, как любви и красоты».

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«Поздравляю с днем Святого Николая!!! Хочу пожелать, чтобы в жизни вам встречалось как можно больше добрых людей. И что бы в вашей жизни было столько любви, что вам хотелось бы дарить ее окружающим!».

Согласно давней традиции, к теплым поздравлениям на День святого Николая должны прилагаться и «сладкие» подарки (конфеты, печенье), а детвора, как правило, еще ищет под подушками и различные игрушки.