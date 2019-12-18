Сегодня, 19 декабря, православные христиане отмечают один из самых важных праздников — День Святого Николая Чудотворца
Редакция Politeka собрала лучшие СМС поздравления, посвященные этому символу защиты и бескорыстного добра:
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«Пусть в день святого Николая
Вас множество подарков ждет,
Астафьева сбросила одежду ради интимных фото в кружевах: "Все свое и натуральное!"
Кароль раздвинула ноги ради откровенных фото на полу: "Что ты там рекламируешь?"
Русская Кардашьян пышными формами в бикини затмила солнце на фото: "О, господи"
Басков показал свои хоромы и дико опозорился, россияне в истерике: «Барин! Нам так не жить»
Пусть будет жизнь у вас такая,
Когда всегда, во всем везет!»
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«Вы загляните под подушку –
Вас ждет сюрприз наверняка.
Удача станет вам подружкой,
И не на день, а на века!»
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«Я в день святого Николая
Тебе желаю волшебства,
Живи, о грустном забывая,
И помни лишь добро всегда».
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«Волшебный праздник к нам пришел –
Тебя сегодня поздравляю,
Желаю, счастье чтоб обрел
Ты в день святого Николая».
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«Ангел — хранитель в ночи зажжет над тобой три свечи.
Первую — за любовь, вечного счастья новь.
Вторую — за доброту, правду и прямоту.
Третья свеча сохранит тебя от невзгод и обид».
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Согласно легенде, Святой Николай Угодник когда-то был реальным человеком и послужил прообразом Санта Клауса.
Среди его добродетелей – помощь нуждающимся людям и забота о детях. Также Николая считают покровителем моряков и всех путешественников.