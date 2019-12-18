Сегодня, 19 декабря, православные христиане отмечают один из самых важных праздников — День Святого Николая Чудотворца

Редакция Politeka собрала лучшие СМС поздравления, посвященные этому символу защиты и бескорыстного добра:

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«Пусть в день святого Николая

Вас множество подарков ждет,

Пусть будет жизнь у вас такая,

Когда всегда, во всем везет!»

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«Вы загляните под подушку –

Вас ждет сюрприз наверняка.

Удача станет вам подружкой,

И не на день, а на века!»

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«Я в день святого Николая

Тебе желаю волшебства,

Живи, о грустном забывая,

И помни лишь добро всегда».

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«Волшебный праздник к нам пришел –

Тебя сегодня поздравляю,

Желаю, счастье чтоб обрел

Ты в день святого Николая».

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«Ангел — хранитель в ночи зажжет над тобой три свечи.

Первую — за любовь, вечного счастья новь.

Вторую — за доброту, правду и прямоту.

Третья свеча сохранит тебя от невзгод и обид».

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Согласно легенде, Святой Николай Угодник когда-то был реальным человеком и послужил прообразом Санта Клауса.

Среди его добродетелей – помощь нуждающимся людям и забота о детях. Также Николая считают покровителем моряков и всех путешественников.