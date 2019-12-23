Цена на газ является критично важной не только для потребителей



Такое мнение в Politeka Online озвучил политолог Валентин Гладких. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).



Комментируя заявления Министра энергетики Алексея Оржеля о том, что если Украина подпишет газовые соглашения с "Газпромом", то цена на голубое топливо для нас будет самой маленькой в истории, он ответил:



"Теперь осталось дождаться результата его прогноза. Нужно понимать, что цена на газ, даже понимая все политические нюансы, является критично важной для Украины. При чем она важна не только для бытовых потребителей, она критично важна для украинской экономики",- отметил политолог.



Кроме того, он провел параллели между газом и украинской химической промышленностью, которая напрямую влияет на сельское хозяйство.



"Если цена будет уменьшена, то это будет настоящий позитив и для экономики и для бытовых потребителей", - заключил он.





Ранее мы сообщали, что представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации сегодня достигли окончательной договоренности с принципиальных позиций по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.



Напомним, обнародовали зарплату главы «Нафтогаза».

Как сообщала Politeka, кто из украинских специалистов может рассчитывать на большую зарплату.

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