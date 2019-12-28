Последние действия президента Украины Владимира Зеленского грозят ему политическим провалом

По всей стране силовики начали масштабную кампанию на рынке игорного бизнеса. Согласно последним озвученным данным, по состоянию на 21 декабря полиция прекратила работу 5,3 тыс. игровых заведений.

Как сообщает Politeka.net, ситуцию с закрытием игорного бизнеса озвучил для Politeka on-line председатель киевской городской партийной организации Общественного движения Николая Томенко "Рідна країна" Александр Федоренко (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Новой власти понадобилось более полугода, чтобы понять, что все эти игорные автоматы - это игорный бизнес, запрещенный в Украине. Президент и новый премьер наблюдали, ездили и на каждом углу говорили о легализации игорного бизнеса. Но разговоры лишь остались разговорами", - рассказал Федоренко.

Кроме того, он отметил, что Владимир Зеленский, как и другие президенты в свое время, делает множество обещаний, которые не оправдывают доверие украинцев.

"Понимаете, вот эти двойные стандарты никого не обманули. Украинцев можно обмануть лишь один раз и каждые президентские выборы это показывают", - высказался эксперт.

Также он спрогнозировал, что произойдет с Владимиром Зеленским, если он пойдет по пути предшественников.

"Порошенко рассказывал о мире на Донбассе, о Рошене, но мы видели, чем это кончилось. Поэтому я считаю, что, если Зеленский пойдет путем предшественников, то с его рейтингом будет то же самое, что и с Порошенко. Именно обещания, которые он не сдержал приведут к этому: новые лица - совсем не новые, кнопкодавство также не исчезло, посадок нет", - утверждает Федоренко.

Напомним, что Александр Федоренко разнес работу Кличко в Киеве

Как сообщала Politeka, Александр Федосенко сказал, что 400 муссорных баков в Киеве за бюджетные деньги можно назвать цирком

Также Politeka писала, что Федоренко назвал лишнего в союзе Порошенко, Тимошенко и Вакарчука