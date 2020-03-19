Украинцев ждут новые ограничения в случае, если эпидемия коронавируса Covid-19 не остановит распространения
Об этом в эфире Politeka On-line рассказал замглавы МВД Антон Геращенко (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).
«В четырех европейских странах ввели не только ограничение на работу магазинов и мест общественных собраний. Там ввели запрет на выход на улицу. Это Испания, Италия, Франция и Австрия. Там введены штрафы за то, что человек выходит на улицу кроме как в аптеку или продовольственный магазин», - отметил он.
На данный момент, утверждает Геращенко, таких мер нет. Но они будут приняты, если болезнь продолжит распространяться.
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«Мы решили пока что такое жесткие меры не применять. Достаточно тех, что есть. Потому что значительную роль в остановке эпидемии играет роль - остановка работы транспорта и проезда массового», - подчеркнул он.
Геращенко утверждает, что некоторые из мэр по предотвращению распространения коронавируса уже приняты.
«У нас уже несколько недель закрыты школы и ВУЗы. Это также дает свой вклад в уменьшение заражения. Поэтому решение, на данный момент, такое - если мы будем видеть, что эпидемия не останавливается, то мы будем принимать еще более ограничительные меры. Запрет на выход на улицу куда-либо, кроме продовольственных магазинов и аптеки. Все это очень серьезно», - рассказал он.
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