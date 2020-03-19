Украинцев ждут новые ограничения в случае, если эпидемия коронавируса Covid-19 не остановит распространения

Об этом в эфире Politeka On-line рассказал замглавы МВД Антон Геращенко (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«В четырех европейских странах ввели не только ограничение на работу магазинов и мест общественных собраний. Там ввели запрет на выход на улицу. Это Испания, Италия, Франция и Австрия. Там введены штрафы за то, что человек выходит на улицу кроме как в аптеку или продовольственный магазин», - отметил он.

На данный момент, утверждает Геращенко, таких мер нет. Но они будут приняты, если болезнь продолжит распространяться.

«Мы решили пока что такое жесткие меры не применять. Достаточно тех, что есть. Потому что значительную роль в остановке эпидемии играет роль - остановка работы транспорта и проезда массового», - подчеркнул он.

Геращенко утверждает, что некоторые из мэр по предотвращению распространения коронавируса уже приняты.

«У нас уже несколько недель закрыты школы и ВУЗы. Это также дает свой вклад в уменьшение заражения. Поэтому решение, на данный момент, такое - если мы будем видеть, что эпидемия не останавливается, то мы будем принимать еще более ограничительные меры. Запрет на выход на улицу куда-либо, кроме продовольственных магазинов и аптеки. Все это очень серьезно», - рассказал он.

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