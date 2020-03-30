Украина оказалась не готовой к тому, что должно нагрянуть

Украинский парламент оказался не готовым к эпидемии коронавируса, которая вспыхнула в нашей стране

Как сообщает Politeka.net, такое мнение в интервью Politeka оn-line выразил заслуженный врач Украины Борис Тодуров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, украинских заробитчан необходимо возвращать на Родину и лечить в собственной стране. Но Верховная Рада допустила очередную ошибку и впустила миллионы зараженных украинцев без контроля и обсервации. Кроме того, Украина потеряла три месяца, хотя должна была готовить инструменты для борьбы с коронавирусом.

"Пускать в страну украинцев из-за границы, не проверив их, было огромной ошибкой. Страна не была технически готовой установить на границе такое количество анализаторов, тестов, чтобы выявлять потенциально заболевших украинцев. Было больше трех месяцев на подготовку, ведь все знали еще в января о вспышке эпидемии коронавируса", - отметил эксперт.

Он также добавил, что ответственность за ошибку лежит не только на Министерстве здравоохранения, а и на МВД, пограничной и таможенной службы, полиции, СБУ.

"Несут ответственность все службы, которые отвечают за безопасность нашей страны. Они должны были объединиться, должен был создаваться резервный фонд, который откладывал бы деньги на покупку препаратов, диагностические тесты, аппараты. Все это можно было сделать, ведь уже в феврале стало понятным, что это все будет у нас. Тогда первые зараженные появились в Эстонии, Грузии и Беларуси", - заметил врач.

Он утверждает, что украинские врачи предупреждали правительство Украины о том, что у нас тоже вспыхнет коронавирус, но никто не хотел слушать.

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