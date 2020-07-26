Колебания курса доллара, который в последнее время уверено ползет вверх, не на шутку встревожили украинцев

Что на самом деле происходит с долларом, и какова позиция национальной валюты, рассказал в эфире Politeka Online эксперт по экономическим вопросам Юрий Атаманюк. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

По его словам, причин тому, что доллар «лихорадит», две:

«Первая – это политическая. Та, которой не должно было быть. Ну, во-первых, президент сказал, что доллар должен быть 30. А почему 30, а не 31 или 29? И почему об этом вообще говорит президент? Вторая основа – экономическая. У нас очень большой процент иностранцев, владеющих облигациями внутреннего государственного займа. Общая сумма - около ста миллиардов гривен. Понятно, что иностранцы завели доллар по 28, понятно, что они купили облигации с высокой рентабельностью, допустим, с 15% годовых, и когда еще на 15% ревальвировали гривну, то они выиграли вдвойне».

Теперь же, по словам Атаманюка, иностранцы хотят выйти из этих бумаг, потому что понимают, что пришло время выплат, а во-вторых, отдают себе отчет в том, что гривна будет девальвировать.

«Они чувствуют вот эту политическую конъюнктуру и хотят выйти в деньги. Понятно, что когда они будут получать тело облигаций с процентами, то куда они придут? Они придут туда же, покупать доллары. Как они их сдавали, так они в доллары и будут выходить», – пояснил эксперт, прогнозируя усиление нагрузки на гривну.

Чтобы этого не допустить, глава НБУ Кирилл Шевченко, вступив на должность, первым делом должен был провести анализ и ревизию иностранцев, которые владеют этими облигациями.

«По моей инсайдерской информации, там очень много людей, держатели этих облигаций, – из политического бомонда, прежде всего, окружения Порошенка. Потому что кто бы заводил такие деньги, когда речь идет о миллиардах, не владея инсайдом, не владея ситуацией, не зная, какие будут курсовые риски, и как будет вести себя в этой ситуации Нацбанк?», – подчеркнул Атаманюк.

Ранее мы писали, что в НБУ открыто заявили, что падение гривны по отношению к доллару – «нормальное явление».

«Мы не видим никаких сегодня каких-то предельных размеров курса для того, чтобы Нацбанк должен реагировать на такие колебания. Колебания находятся в пределах абсолютно нормальных», – цитируют СМИ слова главы Нацбанка Кирилла Шевченко.

Напомним, курс валют резко изменится, гривну ждет болезненный удар: к чему готовиться.

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