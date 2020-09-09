Украинские власти могли снизить цену на газ для населения, но не сделали этого

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил экономист Алексей Кущ в интервью Politeka online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам эксперта, нынешние власти могли значительно снизить цену на голубое топливо для украинцев.

"Рекордное падение цен на газ на европейских рынках, рекордные запасы в газовых хранилищах, аномально теплая зима. Все эти факторы говорили о том, что власть могла сделать анти-шоковую терапию, резко уменьшив цену на газ", - отметил Кущ.

Также он подчеркнул, что нынешние тарифы не соответствуют цифрам, которые должны быть на самом деле.

"По факту, снижение цен произошло, но не такое значительное, как должно быть. По моим расчетам, цена на газ для населения должна была быть 2500 тысяч гривен за тысячу кубометров (2,5 гривны за кубометр - ред.), а мы платили по 3000 тысячи летом и сейчас это 4700", - отметил эксперт.

Кроме того, Кущ раскрыл схему, по которой украинцам "накручивают" цены на голубое топливо.

"Это большой обман. Берут цену голландского хаба (это самая западная точка Европы), потом к этой цене добавляют стоимость транспортировки к границе Украины, но мы же понимает, что газ с Голландии никто не поставляет. Таким образом, создается искусственный механизм, с помощью которого накручиваются цены", - рассказал экономист.

Стоит отметить, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в одном из последних интервью отметил, что на данный момент у нас самая низкая цена на газ за последние пять лет.

"В октябре цена будет колебаться в районе от 4700 до 5000 гривен (за тысячу кубометров, - ред.). Мы точно знаем, что после зимнего роста произойдет весеннее и летнее падение", - заявил премьер.



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