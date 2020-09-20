Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский всерьез обеспокоен экологической обстановкой в стране

В частности, речь о главном водном ресурсе Украины - реке Днепр. О том, какая грозит опасность, Пальчевский рассказал в эфире Politeka Online.

Лидер политсилы "Перемога Пальчевського" сообщил о своей инициативе: "Если бы не политика, я хотел бы реализовать себя в очистке Днепра. Я хотел бы быть одним из фундаторов создания группы, которая занялась бы этим".

По словам общественного деятеля, с потребительским и промышленным ростом, украинцы постепенно уничтожают реку, при этом в стране не проводится никаких систематических масштабных очисток. Продолжение подобной ситуации может привести к печальным последствиям.

"Недавно от одного из академиков получил книгу, почитал, что там творится... Ему осталось 20 лет. Если мы, украинцы, и особенно киевляне, у нас просто больше политического влияния, не займемся этим... До конца дней я хотел бы чистить "дер*мо" в Днепре. И это было бы для меня самой большой наградой, потому что я до сих пор помню днепровскую воду. Я помню, как еще не было дамбы. Я помню, как ни одного дома не было на левом берегу, практически, до Дарницы... Никакой Русановки, Позняков - ничего этого не было. Вот так выходишь - и Днипро и кручи...", - поделился своими мыслями Пальчевский.

Ранее мы сообщали, политик озвучил три основных шага, которых от будущего мэра Киева ожидают его жители.

Во-первых, городской глава должен приложить все усилия, чтобы побороть коррупцию, особенно, что касается "рассаживания" по местах "своих" людей, во-вторых, создать честные и равные правила игры для бизнеса и, наконец, прекратить хаотичную застройку.

"Я бы хотел поставить условие руководству страны о том, что у столицы должен быть особый статус. Нам необходимо, привлекая людей сюда, дать им возможность построить свою жизнь. Построить для них муниципальное жилье, которое сдавалось бы по доступной цене, как это было сделано в Берлине, Вене или других городах Европы", - заявлял Пальчевский.

Напомним, Андрей Пальчевский о мэрстве Кличко: "Еще за пять лет они Киев обворуют так, что мы будем в полном нокауте"

Как сообщала Politeka, Пальчевский раскритиковал власть за неравный карантин: "С народом так нельзя, если все сидят дома..."

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский высказался за ограничение сроков для депутатов и президента: «Чем быстрее они меняются…»