Политический аналитик Андрей Вигиринский прокомментировал скандал, который разгорелся на фоне концерта украинской певицы Ольги Поляковой в Харькове

Свое мнение по этому поводу он озвучил в интервью Politeka-online.

Эксперт признался, что и сам не прочь посетить массовое мероприятие - в частности, он планирует пойти на футбольный матч, когда на стадионе будут присутствовать около 23 тысяч человек. Он подчеркнул, что при 30% заполненности стадиона и соблюдении масочного режима такое мероприятие будет более безопасным, чем какое-то стихийное - вроде недавнего концерта в Харькове.

Он напомнил, что недавно также масштабные концерты проходили в Запорожье и Днепре.

По мнению Вигиринского, в несоблюдении карантинных ограничений украинцами ответственность несет прежде всего власть.

"Если господин Степанов (глава МОЗ Максим Степанов, - ред.) говорит о том, что не справились, меры не работают, значит вертикаль должна принимать социально непопулярные решения. Просто сказать представителям ФОПов, предпринимателям, которые митингуют под стенами Кабинета министров, что "ваши митинги - это, конечно, хорошо, но когда к вам приходит несколько тысяч людей, которые не соблюдают мер безопасности, то мы такие мероприятия проводить не будем", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что такой шаг не добавит популярности власти, однако он является необходимым для сохранения здоровья общества.

"Не надо прятать голову в песок. Наши граждане сами о себе не позаботятся", - считает Вигиринский.

По его словам, украинцы будут посещать подобные мероприятия до тех пор, пока это будет разрешено и за это не будет никакой ответственности.

Напомним, харьковские власти испугались неудобных вопросов о концерте Поляковой.

Как сообщала Politeka, жизни десятков тысяч жителей Харьковщины оказались под угрозой.

Также Politeka писала, что Оля Полякова попала в уголовное дело и записала экстренное обращение.