Украинские власти не должны вводить жесткие карантинные ограничения, как это было весной



Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил экономист Андрей Новак в интервью для Politeka Online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)





По словам эксперта, введения карантинных мер, которые были в начале эпидемии плачевно закончатся для Украины.

"Все будет зависеть от ограничений. Я ожидаю, что уже не будет жестких ограничений, таких как закрытие всех непродовольственных магазинов - я надеюсь, что на это уже власть не пойдет. Может и нужно ограничивать количество людей в магазинах, но не так, как это было весной", - отметил экономист.

Эксперт подчеркнул, что украинским властям нужно искать новые методы для противостояния вирусу.

"Конечно будут ограничения на передвижение различными видами транспорта, но так как это было весной не нужно. Это неправильно, нужно искать другие методы. Просто запрещать - это значит нанести еще один удар по экономике", - подытожил Новак.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что медсистема не выдержит, если украинцы не будут соблюдать карантинные ограничения.