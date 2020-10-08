Украинские власти не должны вводить жесткие карантинные ограничения, как это было весной
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил экономист Андрей Новак в интервью для Politeka Online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По словам эксперта, введения карантинных мер, которые были в начале эпидемии плачевно закончатся для Украины.
"Все будет зависеть от ограничений. Я ожидаю, что уже не будет жестких ограничений, таких как закрытие всех непродовольственных магазинов - я надеюсь, что на это уже власть не пойдет. Может и нужно ограничивать количество людей в магазинах, но не так, как это было весной", - отметил экономист.
Эксперт подчеркнул, что украинским властям нужно искать новые методы для противостояния вирусу.
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"Конечно будут ограничения на передвижение различными видами транспорта, но так как это было весной не нужно. Это неправильно, нужно искать другие методы. Просто запрещать - это значит нанести еще один удар по экономике", - подытожил Новак.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что медсистема не выдержит, если украинцы не будут соблюдать карантинные ограничения.
В связи пандемией в мире Украина сейчас не может пойти по пути некоторых европейских стран, которые ввели полный локдаун.
Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.
Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.
Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.