Власти прибегают к хаотичным шагам, чтобы защитить людей от вируса

Как пишет Politeka.net, об этом глава ОО "Муниципальная лига Киева" Александр Федоренко рассказал в эфире Politeka Online.

«Все эти меры можно охарактеризовать лишь одним словом – хаотичные. Все мы помним, как развивалась борьба с коронавирусом. Когда случаи заболеваемости исчислялись сотнями, нас всех заставляли сидеть дома, запрещали гулять по паркам. Причем сама власть, включая президента, не соблюдала масочного режима. Сейчас уже перевалила за 5 тысяч, но никаких серьезных мер никто не принимает», - привел пример Федоренко.

Он пояснил, что четкого плана по защите населения от этой болезни нет. Более того, по мнению Федоренко, украинцы сейчас борются с вирусом самостоятельно.

"Этой проблемой должны заниматься не политики и чиновники, а в первую очередь медицинские специалисты. Должно быть научное обоснование борьбы с вирусом. Мы ничего не слышим, разрабатываются ли наши какие-то лекарства от этой болезни. Пока нет научной модели борьбы с болезнью. Нужно привлекать специалистов, экспертов международного уровня, взаимодействовать с другими более мощными государствами. А наша власть сидит в кустах и ждет, чем оно закончится», - подвел итог эксперт.

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