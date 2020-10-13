Украина должна усилить свой военно-морской флот

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог Андрей Золотарев в интервью на Youtube-канале Politeka Online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, страна, у которой такая протяженность морского побережья должна иметь компактные военно-морские силы.

"Речь не идет об авианосцах или фрегатах, но связка ракетный в Украине должна быть катер-корвет должна быть", - отметил эксперт.

Золотарев напомнил, что в нулевых Украина уже отказалась от создания флота.

"Собирались купить американские корветы, но посчитали во сколько обойдется эксплуатация и прослезились. Хотя цена была довольно символическая. А вот проект "украинский корвет" буксует, хотя, это то, что должно было быть еще лет 10 назад. Поскольку нельзя говорить о военно-морском флоте имея в активе только корабли постройки времен СССР, срок эксплуатации которых давным-давно уже прошел", - подытожил эксперт.

Ранее мы сообщали, что блогер Олег Шарп назвал совместные военные учения НАТО и Украины предупреждением для России.

"Появление американской авиации в небе над Украиной не является случайным: Кремлю четко указывают, что Украина вышла на совершенно новый уровень взаимодействия с НАТО и Вашингтоном", - отметил блогер.

Напомним, Россия приготовилась к "защите" Крыма от войск НАТО: "Дальнобойная артиллерия и...".

Как сообщала Politeka, войска НАТО обосновались в Украине.

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