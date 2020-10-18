Врач-пульмонолог Светлана Гук, переболевшая китайским вирусом, открыла украинцам глаза

Так, специалист ответила на актуальные вопросе в студии Politeka Online, связанные с течением заболевания и его лечением.

В частности, Светлана Гук выразила мнение, что зараженным китайским вирусом, несмотря на "страшную статистику" и пугающие истории в Сети, следует "включать разум" и не паниковать преждевременно.

"Вы знаете, вообще не все состояния и не все болезни надо активно лечить. Есть такие ситуации, когда организм справляется сам. Насчет моей болезни в июне, то я никак ее не лечила, потому что она протекала достаточно мягко. У меня была температура три дня 38,5 градусов... Поэтому для меня все складывалось как обычная вирусная инфекция - именно так я к ней и отнеслась. И советую многим, кто не испытывает каких-то экстремальных симптомов, именно так к этому относиться, потому что коронавирус, несмотря на все информационное сейчас внимание, медицинское внимание, это вирусная инфекция. Здесь надо включать разум и иметь спокойную психику, чтобы воспринимать эти симптомы, не делать лишних движений и не принимать лишнее лечения. То, что сейчас происходит - это мои слезы, это страшное - чем и как лечатся от коронавируса. И кто им (пациентам - ред.) об этом рассказывает - зачем лечить вирусную инфекцию антибактериальными препаратам никак не пойму. Поэтому я никак не лечила, я много пила, отдыхала, просто легла в постель и укрылась одеялом".

По словам Светланы Гук, одной из проблем в борьбе с китайским вирусом - является как раз "лишнее лечение".

"Каждый пациент, который обращается ко мне с просьбой посмотреть его анализы, томографию и назначить лечение, все ожидают (что им пропишут антибиотики - ред.) или уже много принимали антибиотиков. Беспорядок происходит, какой-то массовый немножечко психоз ... Вроде бы все забыли, что на вирусную инфекцию антибиотики не действуют вообще", - отметила врач.

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