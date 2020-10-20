В Украину может попасть российская вакцина от "китайского" вируса под видом европейской
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог Андрей Золотарев в эфире Politeka Online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
"В первую очередь будут обеспечиваться потребности Российской Федерации, но спустя время ее могут предложить и нам", - уверен Золотарев.
По его словам, если на Западе согласятся покупать российскую вакцину, то Украина вместо обещанной европейской получит именно ее.
"Главное, чтобы не получилось, как с российским газом. Мы же покупаем якобы европейский газ у Словакии", - отметил эксперт.
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Ранее мы сообщали, что Украина получила заявку от Европы на проведение испытаний вакцины против "китайского" вируса, если ее признают безопасной для жизни.
Планируется, что испытаниям этой вакцины будут проводиться в клинических центрах Киева, Львова, Винницы и Ивано-Франковска.
В Министерстве здравоохранения уже подсчитали ее предварительную стоимость.
Так, для украинцев вакцина может обойтись в сумму чуть больше тысячи гривен. Речь об исследованиях, проводимых в Китае и США, рассказал Максим Степанов.
Напомним, израильский инфекционист о российской "вакцине" от китайского вируса.
Как сообщает Politeka, россиян напугала отечественная вакцинация от вируса.
Также Politeka писала, в ВОЗ раскрыли сроки масштабной вакцинации.