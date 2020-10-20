В Украину может попасть российская вакцина от "китайского" вируса под видом европейской

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог Андрей Золотарев в эфире Politeka Online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"В первую очередь будут обеспечиваться потребности Российской Федерации, но спустя время ее могут предложить и нам", - уверен Золотарев.

По его словам, если на Западе согласятся покупать российскую вакцину, то Украина вместо обещанной европейской получит именно ее.

"Главное, чтобы не получилось, как с российским газом. Мы же покупаем якобы европейский газ у Словакии", - отметил эксперт.



Ранее мы сообщали, что Украина получила заявку от Европы на проведение испытаний вакцины против "китайского" вируса, если ее признают безопасной для жизни.

Планируется, что испытаниям этой вакцины будут проводиться в клинических центрах Киева, Львова, Винницы и Ивано-Франковска.

В Министерстве здравоохранения уже подсчитали ее предварительную стоимость.

Так, для украинцев вакцина может обойтись в сумму чуть больше тысячи гривен. Речь об исследованиях, проводимых в Китае и США, рассказал Максим Степанов.

Напомним, израильский инфекционист о российской "вакцине" от китайского вируса.

Как сообщает Politeka, россиян напугала отечественная вакцинация от вируса.

Также Politeka писала, в ВОЗ раскрыли сроки масштабной вакцинации.