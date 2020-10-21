В ближайшее время курс доллара будет зависеть от желания правительства выполнять социальные программы внутри страны, и внешних факторов

Такое мнение в эфире Politeka Online высказал юрист Михаил Гагаркин. Чтобы посмотреть интервью, доскролльте страницу вниз.

Он подчеркнул, что сейчас государственный бюджет подвержен большому подковерному политическому торгу, и рассматривать его начнут, скорее всего, после того, как станут известны результаты местных выборов.

Гость эфира буквально на пальцах объяснил факторы, которые будут решающими для курса доллара по отношению к гривне, которая еще с лета печатается в Украине, что видно по денежной эмиссии.

«Если закрывать внутренние обязательства, то нужна гривна. Если закрывать внешние обязательства, нужен доллар. Если мы начинаем девальвировать одно, то мы не можем выполнить другое. Поэтому Нацбанку придется как-то лавировать, но, в конце концов, я думаю, что следующее правительство, которое придет, скорее всего, в нем будут уже профессионалы, свой выбор остановит на внутреннем рынке, на социальных проблемах. Потому что, только решив их, начав что-то делать в стране, мы сможем выйти из этого пике, в котором мы сейчас находимся. Сейчас выхода я не вижу», – подчеркнул Гагаркин.

Он уверен, что правительство нужно менять, причем оно обязано предоставить отчет о своей работе, чего последние шесть лет не делал ни один Кабмин. Кроме того, юрист добавил, что украинцам нужно готовиться к невеселым временам, особенно учитывая тот момент, что страна уходит в зиму, а отопительный сезон для многих домохозяйств – «большой раздражитель».

«Я оптимист в жизни, но оптимизм должен на чем-то строиться. Тотальное нежелание и непрофессионализм наших «фахивцив выдатных», которые у нас у власти, уже ни у кого в принципе не вызывают сомнения, что мои слова правильные», – подчеркнул эксперт.

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