В ближайшее время курс доллара будет зависеть от желания правительства выполнять социальные программы внутри страны, и внешних факторов
Такое мнение в эфире Politeka Online высказал юрист Михаил Гагаркин. Чтобы посмотреть интервью, доскролльте страницу вниз.
Он подчеркнул, что сейчас государственный бюджет подвержен большому подковерному политическому торгу, и рассматривать его начнут, скорее всего, после того, как станут известны результаты местных выборов.
Гость эфира буквально на пальцах объяснил факторы, которые будут решающими для курса доллара по отношению к гривне, которая еще с лета печатается в Украине, что видно по денежной эмиссии.
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«Если закрывать внутренние обязательства, то нужна гривна. Если закрывать внешние обязательства, нужен доллар. Если мы начинаем девальвировать одно, то мы не можем выполнить другое. Поэтому Нацбанку придется как-то лавировать, но, в конце концов, я думаю, что следующее правительство, которое придет, скорее всего, в нем будут уже профессионалы, свой выбор остановит на внутреннем рынке, на социальных проблемах. Потому что, только решив их, начав что-то делать в стране, мы сможем выйти из этого пике, в котором мы сейчас находимся. Сейчас выхода я не вижу», – подчеркнул Гагаркин.
Он уверен, что правительство нужно менять, причем оно обязано предоставить отчет о своей работе, чего последние шесть лет не делал ни один Кабмин. Кроме того, юрист добавил, что украинцам нужно готовиться к невеселым временам, особенно учитывая тот момент, что страна уходит в зиму, а отопительный сезон для многих домохозяйств – «большой раздражитель».
«Я оптимист в жизни, но оптимизм должен на чем-то строиться. Тотальное нежелание и непрофессионализм наших «фахивцив выдатных», которые у нас у власти, уже ни у кого в принципе не вызывают сомнения, что мои слова правильные», – подчеркнул эксперт.
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