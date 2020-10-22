В Украине намерено девальвируют национальную валюту

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил экономист Андрей Новак в интервью для Politeka online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)

По его словам, украинским экспортерам выгодно подорожание иностранной валюты.

"Где-то месяц назад с уст главы государства прозвучало: "Ничего страшного, если у нас будет курс 30". Ясно, что президенту это кто-то нашептал. Как я уже говорил, это могли быть только экспортеры, для которых, чем дороже валюта, тем лучше. Если придерживаться такой логики, то при курсе 35 гривен за доллар будет еще лучше, а 100 гривен за доллар - вообще красота", - иронично отметил Новак.

По его словам, главными виновниками в обесценивании гривны являются правительство и НБУ.

"За курс 50 на 50 отвечает правительство и Национальный банк. Шмыгаль и Шевченко - руководители двоих наивысших экономических институций страны", - отметил эксперт.

Напомним, в Министерстве развития экономики обнародовали обновленный консенсус-прогноз.

Опрошенные ведомством эксперты также считают, что курс доллара к концу года будет ниже, чем заложено в бюджете – на уровне 28,25 гривни за доллар.

Напомним, что у Зеленского раскрыли, что ждет украинскую экономику, цифры от МВФ оказались неверными: «Падение ВВП не больше…».

Как сообщала Politeka, новый курс доллара после 25 октября, надо ли срочно бежать в обменники: "Действует правило....".

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