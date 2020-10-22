Пародия известного российского комика Максима Галкина на обращение Зеленского к украинцам о "5 важных вопросах" несет в себе определенный месседж

Такое мнение высказал политический и военный эксперт Алексей Арестович в интервью Politeka-online.

"Это не просто пародия. Галкина давно не было слышно на украинскую тему. Муж Аллы Пугачевой здесь, мне кажется, реагирует как минимум на российский общественный запрос. А связан этот запрос с тем, что они (россияне - ред.) очень нервно отреагировали на элемент прямой демократии и попытались его высмеять, потому что в России есть большое бурление по этому поводу", - отметил Арестович.

По словам эксперта, то, что 5 вопросов от Зеленского являются неким пиар-ходом и способом привлечь к участию в выборах как можно больше молодежи (за счет вопроса о каннабисе), является очевидным фактом. Впрочем, как подчеркнул Арестович, в России и таких явлений нет, и мнением людей там никто не интересуется.

"Что бы там ни говорили - политтехнологически, под выборы, но мнение народа в Украине спрашивают. А где мы видели, чтобы в России спрашивали мнение народа хоть по какому-то поводу?"- спросил эксперт.

Кроме того, по мнению Арестовича, причиной такой пародии стал вопрос Будапештского меморандума.

"Вопрос о выполнении Будапештского меморандума их взволновал. Конечно, не Галкина, а тех, кто попросил Галкина и сказал, что разумно было бы записать пародию на эту тему", - сказал Арестович.

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