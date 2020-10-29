Причиной повышения тарифа на газ для украинцев является монополия на энергетическом рынке

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил экономист Андрей Новак в интервью для Politeka online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам в скачке цены на газ в 35% нет ничего странного, так как повышение тарифов планировалось давно и решение откладывалось из-за выборов.

"Теперь снова можно подымать цену на газ. Но у меня вопрос: для чего существуют наши резервы? Летом цела была ниже и мы покупали газ по той цене. Почему сейчас цена для потребителей выше на 35%? Ответ на этот вопрос очевиден: пока у нас на рынке монополия - поставщик может ставить максимальную цену на газ. Людям уже деваться некуда - они все равно будут платить", - пояснил эксперт.

Новак подчеркнул, что решение в сложившейся ситуации одно:

"Пока у нас не произойдет реальная демонополизация энергетического ринка у нас будут постоянные повышение цен. И качество услуг будет минимальным", - подытожил экономист.

Напомним, "Нафтогаз Украины" объявил свою цену на природный газ для потребителей в ноябре. Компания требует 6,33 гривны за кубометр с учетом НДС, но без стоимости доставки, если сравнить с октябрем, стоимость услуг увеличилась на 34,7%.

Напомним, тарифы на газ вырвутся из-под контроля, для украинцев начинается новая эра: "Уже сегодня..."

Как сообщала Politeka, Нафтогаз обнародовал новые цены, по ком ударит подорожание: "На 25% для..."

Также Politeka писала, что тарифы на коммуналку ударят по кошелькам с новой силой: "придется заплатить на тысячу дороже за..."