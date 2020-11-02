Министр здравоохранения Максим Степанов "нагнетает истерию" в Украине своими заявлениями об усилении карантина

Такое мнение высказал политический эксперт Дмитрий Снегирев в интервью Politeka-online.

Так, по мнению эксперта, Степанов делает громкие заявления о коронавирусе и карантине для того, чтобы "подготовить почву" и "проработать возможный сценарий".

"Фактически господин Степанов озвучивает возможность введения чрезвычайной ситуации в Украине в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Тогда, соответственно, стоит под вопросом и проведение второго тура выборов, и вообще функционирования государственного аппарата как такового с уже избранными главами", - отметил он.

По словам Снегирева, второй тур местных выборов могут перенести на 2021 год.

"Вот вам еще один сценарий, который вытекает из этого сценария", - подчеркнул эксперт.

Что же касается возможного обязательства всех украинцев повсюду носить маски, по прогнозам Снегирева, если это будет внедрено, то население будет игнорировать такое правило.

"Тот же масочный закон позволяет либо штрафовать человека, либо задерживать за нарушение или распространение коронавирусной болезни. То есть речь идет о том, что фактически это будет рассматриваться как один из элементов чрезвычайной ситуации, когда сотрудникам полиции будут предоставлены дополнительные полномочия", - пояснил он.

Напомним, украинцам на карантине придумали новое наказание, срочное заявление Степанова: "на этой неделе...".

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