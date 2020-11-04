Мэр Харькова находится в тяжелом состоянии, но еще жив

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог Андрей Золотарев в интервью для Politeka online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Он напомнил, что вбросы о кончине градоначальника первой столицы Украины не редкость.



"Во первых, Кернеса уже неоднократно "хоронили". Генадий Адольфович жив, но его состояние здоровья неважное. Хотя бы по телефону показали (Кернеса - ред.). Это бы сняло очень многие вопросы", - отметил политолог.

По словам Золотарева, сложившейся ситуация напоминает патовую.



"Так и возникают казусы. Как Генадию Адольфовичу принести присягу? Понятно, что Германия не та страна, где устроили бы шахер-махер "пусть в холодильнике полежит неделю, а потом объявим". Немцы в этом плане очень щепетильны. Но со здоровьем у него все плохо и возникает проблема. Случись что, в Харькове начнётся такая борьба за наследство Кернеса, что камня на камне не останется", - подытожил Золотарев.



Напомним, что действующий мэр Харькова Геннадий Кернес с результатом 60,34% голосов победил на местных на выборах Харьковского городского главы.

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Там "соблюдают свои меры безопасности", так что делать фото и видео внутри медучреждения - запрещено.

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