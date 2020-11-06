Распределение регинов Украины по карантинным зонам не дает никаких результатов

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог Руслан Борник в интервью для Politeka online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Бортник отметил, что еще летом правительство внесло изменения, согласно которым региональные власти могут принимать свои исключения в отношении режима красной зоны.

"Этим все пользуются. Формально, пол страны или даже вся страна может быть в красной зоне, но местные комиссии по техногенной безопасности говорят: "Да, мы в красной зоне, но транспорт останавливать не будем". Вот в таком режиме и живет страна - никаких ограничений нет. Я смеялся, когда увидел, что приняли решение обязать носить маски в метро. Я вам скажу, что такое решение могут принять только те люди, которые им не пользуются ", - рассказал политолог.

По его словам, красная зона карантина - это по сути уже и есть локдаун.

"Мы же помним еще с лета какая ситуация с выполнением их решений по карантину. Локдаун уже давно наступил, поскольку отнесение каких-то территорий в красную зону предусматривает собой локдаун. Остановку транспорта, учреждений и всего остального",

Эксперт подчеркнул, что принятие так называемой "черной зоны" ничего в стране не изменит.

"Да хоть серо-буро-малиновой назовите. Пока государство не введет, хотя бы на некоторых территориях, режим чрезвычайной ситуации, который позволит вводить комендантский час, вводить полный локдаун будет невозможно", - подытожил Бортник.



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