Распределение регинов Украины по карантинным зонам не дает никаких результатов
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог Руслан Борник в интервью для Politeka online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Бортник отметил, что еще летом правительство внесло изменения, согласно которым региональные власти могут принимать свои исключения в отношении режима красной зоны.
"Этим все пользуются. Формально, пол страны или даже вся страна может быть в красной зоне, но местные комиссии по техногенной безопасности говорят: "Да, мы в красной зоне, но транспорт останавливать не будем". Вот в таком режиме и живет страна - никаких ограничений нет. Я смеялся, когда увидел, что приняли решение обязать носить маски в метро. Я вам скажу, что такое решение могут принять только те люди, которые им не пользуются ", - рассказал политолог.
Новые тарифы с декабря, что ждет украинцев в платежках: «Подняли до 312 грн за…»
Врачам пришлось спасать звезду Х-Фактора: куда исчез и как сейчас выглядит Евгений Литвинкович
Добронравову нашли замену в "Сватах", Иван Будько уже не тот: "Совсем старик, аж сердце сжалось"
"Шары у Яны хороши": "невеста" Харламова, выставив бюст из разреза до пупка, вдохновила фанатов
По его словам, красная зона карантина - это по сути уже и есть локдаун.
"Мы же помним еще с лета какая ситуация с выполнением их решений по карантину. Локдаун уже давно наступил, поскольку отнесение каких-то территорий в красную зону предусматривает собой локдаун. Остановку транспорта, учреждений и всего остального",
Эксперт подчеркнул, что принятие так называемой "черной зоны" ничего в стране не изменит.
"Да хоть серо-буро-малиновой назовите. Пока государство не введет, хотя бы на некоторых территориях, режим чрезвычайной ситуации, который позволит вводить комендантский час, вводить полный локдаун будет невозможно", - подытожил Бортник.
Напомним, в Минздраве назвали первых украинцев, кто получит защиту от китайской заразы
Как сообщала Politeka, Ляшко заявил о новой суперинфекции и массовой вакцинации
Также Politeka писала, что в Минздраве раскрыли неожиданную стоимость вакцины от китайской заразы для украинцев