В Украине намерено пытаются поднять курс доллара

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил экономист Андрей Новак в интервью для Politeka online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Он напомнил, что уровень жизни в Украине считается одним из худших в Европе.

"Мы уже опустились ниже Молдовы и опускаться еще есть куда. Это одно из последствий курсовой политики. Ранее прозвучала такая фраза: "30 гривен за доллар - это нормально". Ясно, что это не президент придумал. Очевидно, что он в экономике не разбирается, а тем более в финансовых балансах", - считает экономист.

По словам Новака, рост курса гривны выгоден украинским экспортерам.

"Если идти по такой логике, то еще лучше будет курс 35, а еще лучше - 40. Ясно, что такую логику в уста президента вкладывают те, кому это нужно. Потому что экспортеров чем дороже валюта, тем лучше. У нас до сих пор отсутствует государственная экономическая политика, которая была бы подчинена хоть какой-то стратегии. Вот, откуда все наши беды", - подытожил эксперт.

Напомним, в Министерстве развития экономики обнародовали обновленный консенсус-прогноз.

Опрошенные ведомством эксперты также считают, что курс доллара к концу года будет ниже, чем заложено в бюджете – на уровне 28,25 гривни за доллар.

Напомним, что у Зеленского раскрыли, что ждет украинскую экономику, цифры от МВФ оказались неверными: «Падение ВВП не больше…».

Как сообщала Politeka, новый курс доллара после 25 октября, надо ли срочно бежать в обменники: "Действует правило....".

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