Повышение тарифов в Украине является необоснованным в условиях мировой пандемии

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил экономист Юрий Атаманюк в интервью для Politeka online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Мы единственная страна в мире, которая во время карантина подняла тарифы на коммунальные платежи. Вдумайтесь в эту ситуацию. Проходит два дня после выборов и мы на 35 процентов подымаем цену на газ. Ну как так? При том, что мировая цена на газ выросла на 15 процентов, то есть 15 процентов было бы хотя объяснимо", - пояснил Атаманюк.

"У нас же есть свой газ. Если вы сильная и крутая власть обяжите олигархов, которые контролируют у нас тарифную политику, чтобы украинский газ по той же цене (себестоимости - ред.) шел населению", - предложил эксперт.

По словам экономиста, ситуация с повышением тарифом влияет на настрой украинцев и местных властей.

"Если к этому всему ввести локдаун - его никто не будет выполнять", - подытожил Атаманюк.

Стоит отметить, что Украина накопила 28,3 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, что является абсолютным рекордом за последнее десятилетие.

В "Нафтогазе" заверили, что такие запасы дадут возможность бесперебойно пройти отопительный сезон.

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