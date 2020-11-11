Введение карантина выходного дня является действенным способом для сдерживания распространения вируса

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог Валентин Гладких в интервью для Politeka online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Гладких подчеркнул, что на данный момент в мире не общепринятого метода по противостоянию распространения "китайского" вируса.

"Каждая страна пытается выбрать ту модель, которая будет наиболее приемлемой именно для той экономики и того общества", - отметил политолог.

По его словам, локдаун был бы наилучшим решением в Украине, но мы себе не можем его позволить.



"Но карантин выходного дня реально сократит количество контактов между людьми. И таким способом можно вообще решить проблему", - уверен эксперт.

По его словам, адаптивный карантин - это лучшая модель борьбы с эпидемией.



"Мы ограничимся карантином выходного дня. Это один из механизмов, который нынешняя власть пыталась ввести еще с весны этого года. Адаптивный карантин - когда в зависимости от эпидемиологической ситуации в том или ином населенном пункте местная власть должна предпринимать определенные шаги", - отметил политолог.

Напомним, в Украине намерены ввести «карантин выходного дня» на несколько недель, чтобы избежать локдауна.

Если решение будет принято, то в субботу и воскресенье по всей стране будут открыты лишь аптеки, заправки, супермаркеты и продуктовые магазины. Также не будут приостанавливать общественный транспорт.

Напомним, карантин по-новому с 9 ноября: в Кабмине объявили о важных изменениях и где остановится транспорт

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