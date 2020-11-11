В Украине нет возможности вводить ни полный локдаун, ни карантин выходного дня

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог Михаил Чаплыга в интервью для Politeka online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



"Карантин выходного дня - это вообще не вариант. Это бред сивой кобылы. Он уничтожит остатки малого бизнеса. С этой точки зрения, введения полного локдауна на три недели более оправдано, но для этого нужно было деньги с "ковидного" фонда правильно распределять. Сейчас введение локдауна - это смерть", - пояснил эксперт.

Чаплыга отметил, что в случае введения полного локдауна в Украине власти должно вводить и режим ЧП, взяв на себя все расходы, но до этого не дойдет.

"Все ошибки били сделаны в прошлом. На сегодня у государства нет ни единой возможности ввести полный локдаун, хотя сейчас его вводить было нужно. Сначала (локдауна - ред.) нужно было провести тестирование, и через две недели снова, но у нас нет никакой медицинской базы, у нас нет ничего. Извините за мой французский, мы в ж*пе", - эмоционально заявил эксперт.



По его мнению, в сложившееся ситуации "каждый будет сам за себя".



"Правительство уже ничем не руководит и ни на что не влияет. Остатки легитимности Зеленского - это единственное, что хоть как-то удерживает нас всех", - подытожил Чалпыга.

Ранее мы сообщали, что по мнению политолога Валентина Гладких локдаун был бы наилучшим решением в Украине, но мы себе не можем его позволить.



"Но карантин выходного дня реально сократит количество контактов между людьми. И таким способом можно вообще решить проблему", - уверен эксперт.

Напомним, карантин по-новому с 9 ноября: в Кабмине объявили о важных изменениях и где остановится транспорт

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