В Украине нет возможности вводить ни полный локдаун, ни карантин выходного дня
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог Михаил Чаплыга в интервью для Politeka online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
"Карантин выходного дня - это вообще не вариант. Это бред сивой кобылы. Он уничтожит остатки малого бизнеса. С этой точки зрения, введения полного локдауна на три недели более оправдано, но для этого нужно было деньги с "ковидного" фонда правильно распределять. Сейчас введение локдауна - это смерть", - пояснил эксперт.
Чаплыга отметил, что в случае введения полного локдауна в Украине власти должно вводить и режим ЧП, взяв на себя все расходы, но до этого не дойдет.
"Все ошибки били сделаны в прошлом. На сегодня у государства нет ни единой возможности ввести полный локдаун, хотя сейчас его вводить было нужно. Сначала (локдауна - ред.) нужно было провести тестирование, и через две недели снова, но у нас нет никакой медицинской базы, у нас нет ничего. Извините за мой французский, мы в ж*пе", - эмоционально заявил эксперт.
По его мнению, в сложившееся ситуации "каждый будет сам за себя".
"Правительство уже ничем не руководит и ни на что не влияет. Остатки легитимности Зеленского - это единственное, что хоть как-то удерживает нас всех", - подытожил Чалпыга.
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Ранее мы сообщали, что по мнению политолога Валентина Гладких локдаун был бы наилучшим решением в Украине, но мы себе не можем его позволить.
"Но карантин выходного дня реально сократит количество контактов между людьми. И таким способом можно вообще решить проблему", - уверен эксперт.
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