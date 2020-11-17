В рамках борьбы с коронавирусом Украина должна создать свою собственную модель противостояния заболеванию
Такое мнение высказал экономический эксперт Александр Савченко в интервью Politeka-online.
Так, по его мнению, украинская модель борьбы с вирусом должна базироваться на нашей ментальности и неспособности власти организовывать сложные процессы - например, быстро создать и обустроить больницу для пациентов с ковидом.
Также, по его словам, необходимо учитывать бедность людей в Украине, которая "аж зашкаливает".
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"Как по мне, нам надо выбрать шведскую модель, суть которой заключается в том, что государство делает очень примитивные, но правильные вещи", - подчеркнул эксперт.
Например, по словам Савченко, необходимо изготавливать большое количество защитных масок и бесплатно их раздавать маленьким магазинам, у которых мало денег, пенсионерам, людям в аэропортах и т.д.
"Государство это может сделать. А дальше - возложить ответственность за здоровье людей на самих людей и на бизнес", - считает эксперт.
Также Савченко назвал карантин выходного дня "контрольным выстрелом в голову" малому бизнесу.
Он объяснил, что украинцам все равно нужно будет ходить в парикмахерскую, покупать и т.д. И если раньше люди это "растягивали" на неделю, то теперь это нужно сделать на 5 дней.
Напомним, беда случилась с главой МОЗ, появилось срочное обращение Степанова: "увы...".
Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский срочно обратился в Министерство здравоохранения относительно недостоверности статистики коронавируса.
Также Politeka писала, что президент Владимир Зеленский потребовал ужесточить наказание за нарушение карантина в Украине.