Карантин выходного дня - это абсурд, ведь в таком случае надо все закрывать для всех, чтобы разорвать цепь распространения вируса

Такое мнение высказал экономист Андрей Новак в интервью Politeka-online.

По его словам, выборочный карантин для отдельных заведений и только два дня в неделю - это полный абсурд.

"Вирус знает, что такое рабочий день или выходной? Вирус знает, что такое день, вечер, ночь, утро? Он распространяется независимо от всего этого. Поэтому ограничивать на отдельные дни - какой смысл?" - спросил Новак.

Кроме того, по его словам, после объявления о том, что некоторые заведения будут закрыты в выходные, люди начнут туда идти в рабочие дни. Таким образом, возникнет еще большая концентрация людей на той или иной площади.

Комментируя ситуацию в Германии, когда протестующих разгоняли силой правоохранители, Новак подчеркнул, что даже в таких развитых странах люди не выдерживают введенных ограничений из-за ухудшения экономической ситуации.

"Это будет пример для других стран. Это может вызвать цепную реакцию, в том числе для Украины", - прогнозирует Новак.

По мнению эксперта, для предотвращения распространения вируса достаточно было бы ответственно соблюдать дистанцию и носить маски, ведь вирус не передается через дверные ручки и другие предметы, которых мы касаемся.

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